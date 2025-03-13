Медики рассказали о состоянии заболевших в престижном лицее Екатеринбурга

В больницах продолжают оказывать помощь 32 заразившимся острой кишечной инфекцией в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) в Екатеринбурге. Их состояние сейчас улучшается, сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.
«32 пациента, в том числе 31 ребенок, в настоящее время получают необходимое лечение в стационарах свердловских больниц. Медики фиксируют у всех госпитализированных отчетливую положительную динамику состояния здоровья», — говорится в сообщении.
О вспышке кишечной инфекции стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет. Всех студентов СУНЦ УрФУ перевели на дистанционное обучение. Директор ООО «Общественное питание» Антон Фомин считает, что дети отравились не в столовой. А сами дети предполагают, что причиной могли стать недожаренные котлеты, роллы или вода.
При этом Роспотребнадзор установил, что дети заразились норовирусом. Эта же болезнь была обнаружена у двух сотрудников пищеблока учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое находится на контроле главы СКР РФ. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU, а все, что известно о ситуации — в сбойке агентства.
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