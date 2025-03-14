Путин выложил тайный козырь перед новым разговором с Трампом

Президент Владимир Путин расширяет влияние России в «мягком подбрюшье» США. На переговорах в режиме видеоконференции с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро глава государства объявил о согласовании Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между странами. Как объяснил URA.RU профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов, эти переговоры показали Дональду Трампу, что РФ может увеличить присутствие, в том числе военное, в Латинской Америке в ответ на дальнейшее обострение со стороны Штатов на Украине.
«Мы со своей стороны делаем и будем делать все, что возможно, чтобы придать еще более тесный и комплексный характер совместной работе в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах. С удовлетворением отмечу, что полностью согласован Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу», — заявил Путин на переговорах с президентом Венесуэлы.
Российский лидер пригласил Мадуро в Россию для подписания документа. «Также был бы рад видеть вас в Москве на торжествах 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне», — добавил президент.
Как отметил Путин, Россия и Венесуэла занимают схожие позиции по многим международным вопросам. По его словам, Москва и Каракас стремятся к более справедливому миропорядку, сотрудничеству «без внешнего вмешательства во внутренние дела».
Путин перед новым телефонным разговором с Трампом показал, что у России есть свои геополитические козыри, считает Борис Мартынов. По его словам, сотрудничество со странами Латинской Америки помогает Москве дать ответ на «происки американцев» у наших границ. В качестве примера собеседник URA.RU привел случаи, когда российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160, предназначенные для поражения ядерным и обычным оружием объектов в глубоком тылу противника, приземлялись на аэродроме в Венесуэле, а затем совершали пролет вблизи американской территории. Российские военные корабли, идущие на учения в Карибское море или выполняющие задачи в Атлантическом океане, заходят в венесуэльские порты, продолжил Мартынов.
«Наша политика стала более ответственной, она стала больше ориентироваться на национальные интересы, а не на общеевропейские и какие бы то ни было другие. Мы обозначаем наше присутствие не только в Венесуэле, но и на Кубе, в Никарагуа.
Это серьезное подспорье для нас в Западном полушарии, которое раньше считалось «мягким подбрюшьем» США. Если американцам до поры до времени было очень удобно присутствовать у нас на Кавказе, в Центральной Азии, на Украине, то почему мы не можем показать свою активность в странах американской зоны влияния», — заявил Мартынов.
Помимо геополитических интересов Россия извлекает экономическую выгоду из сотрудничества с Венесуэлой, добавил он. В стране находятся крупнейшие запасы тяжелой нефти, «одно это делает ее исключительно важной для нас», продолжил Мартынов. При этом в Венесуэле есть ряд проблем, одна из основных — политическая: после президентских выборов в июле 2024 года часть стран не признали Мадуро президентом, отметил собеседник URA.RU. В государстве также высокий уровень преступности, идет отток населения, бывает нехватка продовольствия. Россия всячески помогает решить эти проблемы «важному геополитическому партнеру», добавил эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.