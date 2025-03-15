«Окружение — ложь, ВСУ победили»: как Зеленский утратил связь с реальностью на онлайн-саммите по Украине

Глава Украины Владимир Зеленский 15 марта выступил на онлайн-саммите, посвященном ситуации в стране, с рядом громких заявлений, которые вызвали вопросы о его восприятии текущего конфликта. Он заявил, что «ВСУ победили», а окружение украинских военных в Курской области — это ложь. Украинский лидер также запросил больше 30 дней на перемирие. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Зеленский представил «театр абсурда», отказываясь признать очевидное. О чем говорил украинский лидер на саммите и как на это отреагировали в России — в материале URA.RU.
Зеленский о территориях и «победе» ВСУ
Зеленский вновь подчеркнул, что Украина не признает потерю территорий. «Эти земли не станут русскими», — заявил он, подтвердив свою бескомпромиссную позицию.
Комментируя ситуацию в Курской области, украинский лидер отверг сообщения об окружении ВСУ. «ВС РФ хотят окружить наши войска на Курском направлении, но на территории Украины. Это ложь», — сказал он, утверждая, что Киеву известны планы Москвы. Однако его слова расходятся с данными о потерях украинской армии в регионе.
Зеленский утверждает, что Украина победила, и что все заинтересованы не в уменьшении, а в усилении ВСУ. При этом он не уточнил, кто именно разделяет эту точку зрения. Он также добавил, что если Россия нарушит режим тишины, Украина продолжит защищаться, демонстрируя свою готовность к дальнейшему противостоянию.
30-дневное перемирие: Зеленский перекладывает ответственность на США
Отдельно Зеленский затронул тему возможного перемирия. «На прекращение огня может понадобиться не 30 дней, а немного больше», — отметил он, не указав конкретных сроков. При этом он призвал США взять на себя ведущую роль в процессе: «Пусть Америка заставит его сделать первый шаг». По его мнению, Штаты должны не учитывать «российское „но“» и принудить Москву к началу переговоров.
В ходе переговоров между представителями США и Украины, которые прошли 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия, украинская сторона дала согласие на прекращение огня сроком на 30 дней. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Россия может поддержать данное перемирие, если оно будет способствовать установлению долгосрочного мира и если будут учтены основные требования РФ, а также устранены коренные причины конфликта на Украине.
Зеленский требует ввести войска НАТО на Украину
В ходе саммита Зеленский неожиданно вернулся к идее прямого вмешательства НАТО. «Нам нужны войска Альянса на украинской территории, чтобы остановить Россию», — заявил он, не вдаваясь в детали о масштабах или формате такого присутствия. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие войск НАТО на украинской территории будет расценено как угроза России. Москва, по его словам, не примет этого ни при каких условиях.
Зеленский и идея объединенной армии Европы
Зеленский предложил создать «объединенную армию Европы» для противостояния России. «Единая европейская армия могла бы стать гарантом безопасности», — заявил он, повторив идею, которую впервые озвучил в 2022 году. Однако он не пояснил, как это согласуется с текущими структурами НАТО и национальными интересами европейских стран.
Реакции России на заявления Зеленского
Леонид Слуцкий в своем telegram-канале отметил, что Зеленский игнорирует готовность Москвы проявить гуманизм. «Театр абсурда: Зеленский отказывается признавать факт окружения ВСУ в Курской области, а Европа требует от России перемирия на условиях укрофюрера. Зеленскому, похоже, плевать и на призывы президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных, и на добрую волю России. Он отказывается верить в свое поражение», — написал Слуцкий, ссылаясь на просьбу Трампа к Владимиру Путину сохранить жизни окруженных в Курской области солдат ВСУ.
Слуцкий подчеркнул, что факт обращения Трампа свидетельствует о признании Западом неизбежной победы России. По его словам, Кремль предупредил, что время для группировки ВСУ в Курской области «сокращается как шагреневая кожа». Депутат отметил, что Киеву следует отдать приказ сдаться, чтобы сохранить жизни военных, иначе к ним будут применены меры как к террористам за преступления против мирных жителей. «Зеленский подписывает смертный приговор тем, кто мог бы спастись в плену», — заключил Слуцкий, назвав поведение украинского лидера «театром абсурда» и провалом курской операции.
Мнение Путина по перемирию
Президент России выразил свою позицию, согласно которой Россия поддерживает идею перемирия, но с определенными условиями. По его словам, остановка боевых действий должна способствовать установлению долговременного мира и решению коренных причин конфликта. Владимир Путин особо подчеркнул значимость ситуации в Курской области, где, по его заявлениям, украинские военные оказались полностью окружены.
Президент также выразил мнение, что Украина должна активнее обращаться к своим американским союзникам с призывами о прекращении огня. Он отметил, что такой шаг был бы разумным в свете текущего преобладания российских войск на поле боя. Владимир Путин резко высказался о ситуации украинских военных в Курской области, указав, что перед ними стоит выбор: капитуляция или гибель.
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