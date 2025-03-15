15 марта 2025

В новой школе Кургана разрушается потолок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В здании нашли недоделки
В здании нашли недоделки Фото:

В новой школе в микрорайоне Заозерный в Кургане начал осыпаться потолок. Об этом URA.RU сообщил читатель, который прислал видео с места событий.

«Потолок обваливается в одном из помещений школы №52 в Заозерном. Элементы обшивки падают прямо на пол», — рассказал курганец.

Агентство направило запрос информации по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.

Ранее в школе №52 города Кургана обнаружили недоделки. В новом здании были замечены разрушения и протечки. 

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В новой школе в микрорайоне Заозерный в Кургане начал осыпаться потолок. Об этом URA.RU сообщил читатель, который прислал видео с места событий. «Потолок обваливается в одном из помещений школы №52 в Заозерном. Элементы обшивки падают прямо на пол», — рассказал курганец. Агентство направило запрос информации по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается. Ранее в школе №52 города Кургана обнаружили недоделки. В новом здании были замечены разрушения и протечки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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