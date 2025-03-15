В здании нашли недоделки
В новой школе в микрорайоне Заозерный в Кургане начал осыпаться потолок. Об этом URA.RU сообщил читатель, который прислал видео с места событий.
«Потолок обваливается в одном из помещений школы №52 в Заозерном. Элементы обшивки падают прямо на пол», — рассказал курганец.
Агентство направило запрос информации по теме публикации в мэрию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее в школе №52 города Кургана обнаружили недоделки. В новом здании были замечены разрушения и протечки.
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