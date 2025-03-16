16 марта 2025
15 марта 2025

В Каменске-Уральском вновь заработала мойка, где пытали девушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Мойка вновь открылась спустя чуть меньше месяца
Мойка вновь открылась спустя чуть меньше месяца Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

В Каменске-Уральском снова открылась автомойка, где группа молодых людей издевалась над местными жителями. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Автомойка „Адская“ на улице Карла Маркса возобновила свою деятельность», — рассказал подписчик сообщества «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы под постом отмечают, что сейчас там работают другие люди, а арендаторы сменились.

В начале января пятеро парней (лидер — Давид Анашкин) закрыли на мойке двух студенток (с одной из них у Давида случился конфликт), обливали их водой, пеной, избивали и сыпали угрозами с сексуальной подоплекой. Все это записывалось на видео. Но задерживать участников банды стали лишь полтора месяца спустя — когда материалы появились в СМИ.

Все подозреваемые сейчас под арестом. В ходе разбирательства выяснилось, что на этой мойке (ее поспешили закрыть) было еще несколько подобных инцидентов.

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В Каменске-Уральском снова открылась автомойка, где группа молодых людей издевалась над местными жителями. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Автомойка „Адская“ на улице Карла Маркса возобновила свою деятельность», — рассказал подписчик сообщества «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы под постом отмечают, что сейчас там работают другие люди, а арендаторы сменились. В начале января пятеро парней (лидер — Давид Анашкин) закрыли на мойке двух студенток (с одной из них у Давида случился конфликт), обливали их водой, пеной, избивали и сыпали угрозами с сексуальной подоплекой. Все это записывалось на видео. Но задерживать участников банды стали лишь полтора месяца спустя — когда материалы появились в СМИ. Все подозреваемые сейчас под арестом. В ходе разбирательства выяснилось, что на этой мойке (ее поспешили закрыть) было еще несколько подобных инцидентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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