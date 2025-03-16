В Каменске-Уральском вновь заработала мойка, где пытали девушек

В Каменске-Уральском снова открылась автомойка, где группа молодых людей издевалась над местными жителями. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Автомойка „Адская“ на улице Карла Маркса возобновила свою деятельность», — рассказал подписчик сообщества «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Комментаторы под постом отмечают, что сейчас там работают другие люди, а арендаторы сменились.
В начале января пятеро парней (лидер — Давид Анашкин) закрыли на мойке двух студенток (с одной из них у Давида случился конфликт), обливали их водой, пеной, избивали и сыпали угрозами с сексуальной подоплекой. Все это записывалось на видео. Но задерживать участников банды стали лишь полтора месяца спустя — когда материалы появились в СМИ.
Все подозреваемые сейчас под арестом. В ходе разбирательства выяснилось, что на этой мойке (ее поспешили закрыть) было еще несколько подобных инцидентов.
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