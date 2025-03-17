Украина хочет смягчить санкции в отношении РФ: что известно о послаблении ограничений

Украина согласилась смягчить санкции против России ради достижения мирного соглашения. Об этом рассказали источники в украинской власти.
В последнее время в США говорили об антироссийских санкциях. Президент Дональд Трамп отмечал, что в какой-то момент они будут сняты. По информации американских СМИ, некоторые ведомства даже получали указания проработать меры по отмене ограничений. Госсекретарь страны Марко Рубио подчеркивал, что на переговорах с Россией может быть поднят вопрос о санкциях и замороженных активах страны. О том, что известно о послаблениях и что требуют от Москвы — в материале URA.RU.
Украина согласилась уменьшить санкционное давление
В Киеве согласились смягчить антироссийские санкции ради достижения мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в правительстве. Там добавили, что жесткие экономические ограничения могут быть отменены после окончания конфликта.
США могут смягчить санкции
Советники Трампа прорабатывают возможное снятие санкций с РФ. Об этом сообщало агентство Bloomberg 10 марта в преддверии переговоров с Украиной в Джидде. В издании отмечали, что речь идет, в том числе о снятии ограничений потолка цен на российскую нефть. По их данным, Белый дом уже дал указание Министерству финансов проработать соответствующие меры.
Reuters также отмечало, что правительство Штатов рассматривает варианты быстрого смягчения антироссийских санкций в сфере энергетики. По их словам, инициатива администрации Трампа по смягчению санкций против РФ связана с его стремлением улучшить дипломатические и экономические отношения между двумя странами и положить конец конфликту на Украине.
Глава министерства финансов Штатов Скотт Бессент сообщал, что США могут снять антироссийские санкции, если сочтут нужным. Он обсуждал возможные шаги в рамках плана президента США по Украине. Сам Трамп говорил, что антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент.
Обсуждение санкций с Россией
На будущих переговорах с РФ будут обсуждаться введенные против нее европейские санкции, а также ее замороженные на Западе активы. Российская сторона сама сможет поднять этот вопрос, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе [российских] замороженных активов и так далее», — предположил Рубио.
Евросоюз снимет санкции с некоторых россиян
Евросоюз одобрил предложение Венгрии об исключении из списка санкций трех российских бизнесменов. Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров. Конкретные имена и фамилии не были раскрыты. При этом санкции против других россиян будут продлены еще на полгода.
Возвращение американских компаний в Россию
В 2025 году в Россию могут вернуться четыре или пять американских компаний. Речь идет о производителях товаров повседневного спроса, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.
По его данным, американский бизнес пока не показывает значительный интерес к полноценному возвращению на российский рынок. Тем не менее, некоторые компании консультируются с юристами и следят за развитием ситуации.
Также Эйджи призвал снять часть санкций с России. По его мнению, наиболее актуальным является отмена запретов на обслуживание западных пассажирских самолетов и поставку авиазапчастей в страну.
Условия смягчения ограничений
По мнению Трампа, ослабление санкций станет возможным после заключения мирного соглашения по конфликту на Украине. Reuters со ссылкой на источники отмечало, что США снимут санкции с РФ только при ее уступках. При этом спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявлял об использовании активов России для поставок на Украину.
Российские активы
Франция и Великобритания регулярно отправляют Украине помощь, обеспеченную замороженными российскими активами. При этом глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что в Евросоюзе не поддерживают идею использования средств России из-за возможных рисков. Она подчеркивала, что ряд государств Европы выступает против этого.
Мнение России
Москва заявляла, что согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине в том случае, если будут соблюдены ее условия. Она направляла свои озабоченности по данному перемирию американской стороне. Москва подчеркивала, что Киев соглашается на перемирие из-за неудач в зоне СВО. Так, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это соглашение должно предусматривать достижение долгосрочного мира и исключение первопричин конфликта. Он также указывал на неясность с действиями войск ВСУ, оставшихся в Курской области, при заключении перемирия.
Также в России заявляли о том, что ждать скорой отмены санкций не следует. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что следует фиксировать только сообщения от официальных лиц. При этом он подчеркивал, что санкции США — это инструмент, и их снятие или усиление они могут использовать в своих целях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.