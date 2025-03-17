Третья неделя Великого поста: что можно есть, рецепты

Третья неделя Великого поста длится с 17 по 23 марта в 2025 году
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Прошла ровно половина Великого поста
Прошла ровно половина Великого поста Фото:

Каждый год православные христиане по всему миру держат Великий пост. В течение 48 дней миллионы людей ограничивают себя в пище, готовясь к пасхе физически и духовно. Начиная с 17 марта идет третья неделя Великого поста. URA.RU рассказывает, как разнообразить свой стол в это время.

Когда проходит Великий пост в 2025 году

Каждый год даты Великого поста немного смещаются. Он всегда проходит между Масленицей и Пасхой и начинается, по традиции, в первый понедельник за семь недель до Рождества Христова. В 2025 году Великий пост начался 3 марта. Христианам нужно отказаться от некоторой пищи до 19 апреля.

Чем отличается третья неделя Великого поста в 2025 году

17 марта начинается третья неделя Святой Четыредесятницы, ее еще называют Крестопоклонной неделей. Свое название она получила от традиции совершать в храме особое поклонение к кресту. Это помогает укрепить душевные силы верующих.

Считается, что после 14 дней ограничений в пище начинает включаться сила привычки, и отказываться от мяса становится намного проще. По традиции, на Крестопоклонную неделю хозяйки готовили особенное постное печенье и угощали им детей. Также в печи пекли постные пироги в форме крестов.

Что можно и нельзя делать на третьей неделе Великого поста в 2025 году

В плане ограничений пищи третья неделя Великого поста не такая строгая, как в первые дни, но главные правила остаются неизменными. Православным также не разрешается есть мясные продукты и рыбу, яйца, сливочное масло, белый хлеб и выпечку, а также пить молоко и алкогольные напитки.

Также во время поста не принято устраивать шумные вечеринки, ссориться с близкими и обижаться на родных. Ходить на развлекательные мероприятия и светские праздники церковь тоже не советует.

Что можно есть на третьей неделе Великого поста

Существует специальный календарь питания в Великий пост, который поможет православным ориентироваться во время ограничений и готовить разрешенные блюда. Во время третье недели Великого поста ограничения следующие:

  • понедельник (17 марта): сухоядение, разрешены только хлеб, фрукты, овощи и компоты);
  • вторник (18 марта): разрешена горячая пища без масла;
  • среда: (19 марта): сухоядение, разрешены только хлеб, фрукты, овощи и компоты);
  • четверг (20 марта): разрешена горячая пища без масла;
  • пятница (21 марта): сухоядение, разрешены только хлеб, фрукты, овощи и компоты);
  • суббота (22 марта): Разрешена пища с растительным маслом;
  • воскресенье (23 марта): Разрешена пища с растительным маслом.
Календарь на Великий пост 2025 года
Календарь на Великий пост 2025 года
Фото:

Какие службы проходят на третьей неделе Великого поста

На третью неделю Великого поста в православных храмах, в среду и пятницу, проходит Литургия Преосвященных даров. А в субботу в церквях проводят поминовение усопших. Во время всенощного бдения, в воскресенье, священники выносят Животворящий Крест в центр храма. Этот процесс напоминает православным о приближении Страстей Христовых, а также последующем Воскресении Христа.

Зачем нужно поститься: мнение священника

По мнению руководителя пресс-службы Кузбасской епархии священника Вячеслава Ланского, пост поможет любому человеку лучше понять себя и свои истинные мысли и желания.

«Пост — один из прекрасных инструментов, которые помогают человеку выйти за рамки привычного уклада жизни. В условиях дефицита калорий и духовных ограничений легче увидеть свой подлинный лик, а не старательно создаваемую иллюзорную маску о себе», — рассказал священник URA.RU.

По мнению Вячеслава Ланского, во время ограничений человек сможет узнать свои недостатки, а затем стараться следить за ними и становиться лучше. Причем это могут сделать и неверующие люди.

Рецепты на Великий пост: 10 вкусных идей

Салат из запеченной свеклы с орехами и гранатом

Ингредиенты:

  • Свекла – 2 шт.
  • Орехи грецкие – 50 г.
  • Гранат – 1 шт.
  • Лимонный сок – 2 ст. ложки;
  • Растительное масло — 2 ст. ложки;
  • Соль, перец – по вкусу.

Для начала запеките свеклу в духовке при 200°C. Затем очистите и нарежьте ее кубиками. Смешайте свеклу с мелко нарезанными орехами, добавьте зерна граната. Заправьте лимонным соком и маслом, посолите и поперчите по вкусу.

Овощной суп с нутом

Ингредиенты:

  • Нут – 150 г.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Лавровый лист, зелень – по вкусу;
  • Соль, перец – по вкусу.

Для начала, за день перед готовкой замочите нут на ночь. На следующий день, в большой кастрюле, обжарьте мелконарезанный лук и морковь, а затем добавьте к ним измельченные помидоры. Отправьте в кастрюлю нут, картофель, лавровый лист и зелень. Залейте водой и варите до готовности нута и картофеля.

Печеные баклажаны с помидорами и чесноком

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Оливковое масло – 3 ст. ложки;
  • Петрушка – один пучок;
  • Соль, перец – по вкусу.

Нарежьте баклажаны кольцами, а помидоры — кубиками. На противень выложите баклажаны, сверху помидоры и нарезанный чеснок, полейте маслом. Запекайте при температуре 180°C 25 минут. Посыпьте петрушкой перед подачей.

Рис с овощами и грибами

Ингредиенты:

  • Рис басмати – 200 г.
  • Шампиньоны – 300 г.
  • Морковь – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Соевый соус – 3 ст. ложки;
  • Растительное масло – 3 ст. ложки;
  • Соль, перец – по вкусу.

Отварите рис до готовности. Обжарьте нарезанные шампиньоны, добавьте к ним морковь и перец. В самом конце добавьте рис, соевый соус, посолите и поперчите, хорошо перемешайте.

Картофельный гратен с травами

Ингредиенты:

  • Картофель – 5 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Оливковое масло – 4 ст. ложки;
  • Сухие итальянские травы – 1 ч. ложка;
  • Соль, перец – по вкусу.

Нарежьте картофель тонкими ломтиками и выложите слоями в форму для запекания, каждый слой приправляя солью, травами и чесноком. Полейте оливковым маслом и запекайте полчаса при 180°C.

Гречка с овощами и соевым соусом

Ингредиенты:

  • Гречка – 200 г.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Цуккини – 1 шт.
  • Соевый соус – 4 ст. ложки;
  • Растительное масло — 2 ст. ложки.

Обжарьте нарезанные лук, морковь и цуккини. Добавьте промытую гречку, влейте воду и соевый соус, смешайте и тушите до готовности.

Постные роллы с овощами

Ингредиенты:

  • Листы нори – 4 шт.
  • Рис для суши – 200 г
  • Огурец – 2 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Соевый соус и васаби по вкусу.

Отварите рис и остудите. Положите лист нори на макису (если коврика для роллов нет, возьмите пищевую пленку), равномерно распределите рис, добавьте ломтики огурца и авокадо. Сверните и нарежьте роллы, подавайте с соевым соусом и васаби.

Восточный салат с булгуром

Ингредиенты:

  • Булгур – 150 г.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Лук зеленый – один пучок;
  • Петрушка и мята – по вкусу;
  • Лимонный сок – 2 ст. ложки;
  • Оливковое масло – 3 ст. ложки.

Нарежьте овощи небольшими кубиками. Затем отварите булгур и остудите. Смешайте с нарезанными овощами и зеленью. Заправьте лимонным соком и оливковым маслом.

Постные котлеты из чечевицы

Ингредиенты:

  • Чечевица – 200 г.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Панировочные сухари – 50 г.
  • Соль, перец – по вкусу.

Отварите чечевицу до мягкости, а затем измельчите в блендере с луком, морковью и чесноком. Добавьте панировочные сухари, формируйте котлеты и обжарьте на растительном масле.

Медовое печенье с орехами

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г.
  • Мед – 150 г.
  • Грецкие орехи – 50 г.
  • Растительное масло – 100 мл.
  • Разрыхлитель – 1 ч. ложка;
  • Соль – щепотка.

Смешайте все ингредиенты, сформируйте печенье и выкладывайте на противень. Выпекайте 15 минут при 180°C. Приятного аппетита!

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Каждый год православные христиане по всему миру держат Великий пост. В течение 48 дней миллионы людей ограничивают себя в пище, готовясь к пасхе физически и духовно. Начиная с 17 марта идет третья неделя Великого поста. URA.RU рассказывает, как разнообразить свой стол в это время. Когда проходит Великий пост в 2025 году Каждый год даты Великого поста немного смещаются. Он всегда проходит между Масленицей и Пасхой и начинается, по традиции, в первый понедельник за семь недель до Рождества Христова. В 2025 году Великий пост начался 3 марта. Христианам нужно отказаться от некоторой пищи до 19 апреля. Чем отличается третья неделя Великого поста в 2025 году 17 марта начинается третья неделя Святой Четыредесятницы, ее еще называют Крестопоклонной неделей. Свое название она получила от традиции совершать в храме особое поклонение к кресту. Это помогает укрепить душевные силы верующих. Считается, что после 14 дней ограничений в пище начинает включаться сила привычки, и отказываться от мяса становится намного проще. По традиции, на Крестопоклонную неделю хозяйки готовили особенное постное печенье и угощали им детей. Также в печи пекли постные пироги в форме крестов. Что можно и нельзя делать на третьей неделе Великого поста в 2025 году В плане ограничений пищи третья неделя Великого поста не такая строгая, как в первые дни, но главные правила остаются неизменными. Православным также не разрешается есть мясные продукты и рыбу, яйца, сливочное масло, белый хлеб и выпечку, а также пить молоко и алкогольные напитки. Также во время поста не принято устраивать шумные вечеринки, ссориться с близкими и обижаться на родных. Ходить на развлекательные мероприятия и светские праздники церковь тоже не советует. Что можно есть на третьей неделе Великого поста Существует специальный календарь питания в Великий пост, который поможет православным ориентироваться во время ограничений и готовить разрешенные блюда. Во время третье недели Великого поста ограничения следующие: Какие службы проходят на третьей неделе Великого поста На третью неделю Великого поста в православных храмах, в среду и пятницу, проходит Литургия Преосвященных даров. А в субботу в церквях проводят поминовение усопших. Во время всенощного бдения, в воскресенье, священники выносят Животворящий Крест в центр храма. Этот процесс напоминает православным о приближении Страстей Христовых, а также последующем Воскресении Христа. Зачем нужно поститься: мнение священника По мнению руководителя пресс-службы Кузбасской епархии священника Вячеслава Ланского, пост поможет любому человеку лучше понять себя и свои истинные мысли и желания. «Пост — один из прекрасных инструментов, которые помогают человеку выйти за рамки привычного уклада жизни. В условиях дефицита калорий и духовных ограничений легче увидеть свой подлинный лик, а не старательно создаваемую иллюзорную маску о себе», — рассказал священник URA.RU. По мнению Вячеслава Ланского, во время ограничений человек сможет узнать свои недостатки, а затем стараться следить за ними и становиться лучше. Причем это могут сделать и неверующие люди. Рецепты на Великий пост: 10 вкусных идей Салат из запеченной свеклы с орехами и гранатом Ингредиенты: Для начала запеките свеклу в духовке при 200°C. Затем очистите и нарежьте ее кубиками. Смешайте свеклу с мелко нарезанными орехами, добавьте зерна граната. Заправьте лимонным соком и маслом, посолите и поперчите по вкусу. Овощной суп с нутом Ингредиенты: Для начала, за день перед готовкой замочите нут на ночь. На следующий день, в большой кастрюле, обжарьте мелконарезанный лук и морковь, а затем добавьте к ним измельченные помидоры. Отправьте в кастрюлю нут, картофель, лавровый лист и зелень. Залейте водой и варите до готовности нута и картофеля. Печеные баклажаны с помидорами и чесноком Ингредиенты: Нарежьте баклажаны кольцами, а помидоры — кубиками. На противень выложите баклажаны, сверху помидоры и нарезанный чеснок, полейте маслом. Запекайте при температуре 180°C 25 минут. Посыпьте петрушкой перед подачей. Рис с овощами и грибами Ингредиенты: Отварите рис до готовности. Обжарьте нарезанные шампиньоны, добавьте к ним морковь и перец. В самом конце добавьте рис, соевый соус, посолите и поперчите, хорошо перемешайте. Картофельный гратен с травами Ингредиенты: Нарежьте картофель тонкими ломтиками и выложите слоями в форму для запекания, каждый слой приправляя солью, травами и чесноком. Полейте оливковым маслом и запекайте полчаса при 180°C. Гречка с овощами и соевым соусом Ингредиенты: Обжарьте нарезанные лук, морковь и цуккини. Добавьте промытую гречку, влейте воду и соевый соус, смешайте и тушите до готовности. Постные роллы с овощами Ингредиенты: Отварите рис и остудите. Положите лист нори на макису (если коврика для роллов нет, возьмите пищевую пленку), равномерно распределите рис, добавьте ломтики огурца и авокадо. Сверните и нарежьте роллы, подавайте с соевым соусом и васаби. Восточный салат с булгуром Ингредиенты: Нарежьте овощи небольшими кубиками. Затем отварите булгур и остудите. Смешайте с нарезанными овощами и зеленью. Заправьте лимонным соком и оливковым маслом. Постные котлеты из чечевицы Ингредиенты: Отварите чечевицу до мягкости, а затем измельчите в блендере с луком, морковью и чесноком. Добавьте панировочные сухари, формируйте котлеты и обжарьте на растительном масле. Медовое печенье с орехами Ингредиенты: Смешайте все ингредиенты, сформируйте печенье и выкладывайте на противень. Выпекайте 15 минут при 180°C. Приятного аппетита!
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