Третья неделя Великого поста: что можно есть, рецепты

Каждый год православные христиане по всему миру держат Великий пост. В течение 48 дней миллионы людей ограничивают себя в пище, готовясь к пасхе физически и духовно. Начиная с 17 марта идет третья неделя Великого поста. URA.RU рассказывает, как разнообразить свой стол в это время.
Когда проходит Великий пост в 2025 году
Каждый год даты Великого поста немного смещаются. Он всегда проходит между Масленицей и Пасхой и начинается, по традиции, в первый понедельник за семь недель до Рождества Христова. В 2025 году Великий пост начался 3 марта. Христианам нужно отказаться от некоторой пищи до 19 апреля.
Чем отличается третья неделя Великого поста в 2025 году
17 марта начинается третья неделя Святой Четыредесятницы, ее еще называют Крестопоклонной неделей. Свое название она получила от традиции совершать в храме особое поклонение к кресту. Это помогает укрепить душевные силы верующих.
Считается, что после 14 дней ограничений в пище начинает включаться сила привычки, и отказываться от мяса становится намного проще. По традиции, на Крестопоклонную неделю хозяйки готовили особенное постное печенье и угощали им детей. Также в печи пекли постные пироги в форме крестов.
Что можно и нельзя делать на третьей неделе Великого поста в 2025 году
В плане ограничений пищи третья неделя Великого поста не такая строгая, как в первые дни, но главные правила остаются неизменными. Православным также не разрешается есть мясные продукты и рыбу, яйца, сливочное масло, белый хлеб и выпечку, а также пить молоко и алкогольные напитки.
Также во время поста не принято устраивать шумные вечеринки, ссориться с близкими и обижаться на родных. Ходить на развлекательные мероприятия и светские праздники церковь тоже не советует.
Что можно есть на третьей неделе Великого поста
Существует специальный календарь питания в Великий пост, который поможет православным ориентироваться во время ограничений и готовить разрешенные блюда. Во время третье недели Великого поста ограничения следующие:
- понедельник (17 марта): сухоядение, разрешены только хлеб, фрукты, овощи и компоты);
- вторник (18 марта): разрешена горячая пища без масла;
- среда: (19 марта): сухоядение, разрешены только хлеб, фрукты, овощи и компоты);
- четверг (20 марта): разрешена горячая пища без масла;
- пятница (21 марта): сухоядение, разрешены только хлеб, фрукты, овощи и компоты);
- суббота (22 марта): Разрешена пища с растительным маслом;
- воскресенье (23 марта): Разрешена пища с растительным маслом.
Какие службы проходят на третьей неделе Великого поста
На третью неделю Великого поста в православных храмах, в среду и пятницу, проходит Литургия Преосвященных даров. А в субботу в церквях проводят поминовение усопших. Во время всенощного бдения, в воскресенье, священники выносят Животворящий Крест в центр храма. Этот процесс напоминает православным о приближении Страстей Христовых, а также последующем Воскресении Христа.
Зачем нужно поститься: мнение священника
По мнению руководителя пресс-службы Кузбасской епархии священника Вячеслава Ланского, пост поможет любому человеку лучше понять себя и свои истинные мысли и желания.
«Пост — один из прекрасных инструментов, которые помогают человеку выйти за рамки привычного уклада жизни. В условиях дефицита калорий и духовных ограничений легче увидеть свой подлинный лик, а не старательно создаваемую иллюзорную маску о себе», — рассказал священник URA.RU.
По мнению Вячеслава Ланского, во время ограничений человек сможет узнать свои недостатки, а затем стараться следить за ними и становиться лучше. Причем это могут сделать и неверующие люди.
Рецепты на Великий пост: 10 вкусных идей
Салат из запеченной свеклы с орехами и гранатом
Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт.
- Орехи грецкие – 50 г.
- Гранат – 1 шт.
- Лимонный сок – 2 ст. ложки;
- Растительное масло — 2 ст. ложки;
- Соль, перец – по вкусу.
Для начала запеките свеклу в духовке при 200°C. Затем очистите и нарежьте ее кубиками. Смешайте свеклу с мелко нарезанными орехами, добавьте зерна граната. Заправьте лимонным соком и маслом, посолите и поперчите по вкусу.
Овощной суп с нутом
Ингредиенты:
- Нут – 150 г.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Лавровый лист, зелень – по вкусу;
- Соль, перец – по вкусу.
Для начала, за день перед готовкой замочите нут на ночь. На следующий день, в большой кастрюле, обжарьте мелконарезанный лук и морковь, а затем добавьте к ним измельченные помидоры. Отправьте в кастрюлю нут, картофель, лавровый лист и зелень. Залейте водой и варите до готовности нута и картофеля.
Печеные баклажаны с помидорами и чесноком
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Чеснок – 3 зубчика;
- Оливковое масло – 3 ст. ложки;
- Петрушка – один пучок;
- Соль, перец – по вкусу.
Нарежьте баклажаны кольцами, а помидоры — кубиками. На противень выложите баклажаны, сверху помидоры и нарезанный чеснок, полейте маслом. Запекайте при температуре 180°C 25 минут. Посыпьте петрушкой перед подачей.
Рис с овощами и грибами
Ингредиенты:
- Рис басмати – 200 г.
- Шампиньоны – 300 г.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Соевый соус – 3 ст. ложки;
- Растительное масло – 3 ст. ложки;
- Соль, перец – по вкусу.
Отварите рис до готовности. Обжарьте нарезанные шампиньоны, добавьте к ним морковь и перец. В самом конце добавьте рис, соевый соус, посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
Картофельный гратен с травами
Ингредиенты:
- Картофель – 5 шт.
- Чеснок – 2 зубчика;
- Оливковое масло – 4 ст. ложки;
- Сухие итальянские травы – 1 ч. ложка;
- Соль, перец – по вкусу.
Нарежьте картофель тонкими ломтиками и выложите слоями в форму для запекания, каждый слой приправляя солью, травами и чесноком. Полейте оливковым маслом и запекайте полчаса при 180°C.
Гречка с овощами и соевым соусом
Ингредиенты:
- Гречка – 200 г.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Цуккини – 1 шт.
- Соевый соус – 4 ст. ложки;
- Растительное масло — 2 ст. ложки.
Обжарьте нарезанные лук, морковь и цуккини. Добавьте промытую гречку, влейте воду и соевый соус, смешайте и тушите до готовности.
Постные роллы с овощами
Ингредиенты:
- Листы нори – 4 шт.
- Рис для суши – 200 г
- Огурец – 2 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Соевый соус и васаби по вкусу.
Отварите рис и остудите. Положите лист нори на макису (если коврика для роллов нет, возьмите пищевую пленку), равномерно распределите рис, добавьте ломтики огурца и авокадо. Сверните и нарежьте роллы, подавайте с соевым соусом и васаби.
Восточный салат с булгуром
Ингредиенты:
- Булгур – 150 г.
- Помидоры – 2 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Лук зеленый – один пучок;
- Петрушка и мята – по вкусу;
- Лимонный сок – 2 ст. ложки;
- Оливковое масло – 3 ст. ложки.
Нарежьте овощи небольшими кубиками. Затем отварите булгур и остудите. Смешайте с нарезанными овощами и зеленью. Заправьте лимонным соком и оливковым маслом.
Постные котлеты из чечевицы
Ингредиенты:
- Чечевица – 200 г.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика;
- Панировочные сухари – 50 г.
- Соль, перец – по вкусу.
Отварите чечевицу до мягкости, а затем измельчите в блендере с луком, морковью и чесноком. Добавьте панировочные сухари, формируйте котлеты и обжарьте на растительном масле.
Медовое печенье с орехами
Ингредиенты:
- Мука – 200 г.
- Мед – 150 г.
- Грецкие орехи – 50 г.
- Растительное масло – 100 мл.
- Разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- Соль – щепотка.
Смешайте все ингредиенты, сформируйте печенье и выкладывайте на противень. Выпекайте 15 минут при 180°C. Приятного аппетита!
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