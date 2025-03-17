Экспонаты в «Сталинский центр» собирались силами партии
В Тюмени прошло открытие штаба партии «Коммунисты России», названный в честь вождя революции — «Сталинский центр». Об этом URA.RU рассказал замсекретаря отделения Динар Абукин.
«Мы открыли „Сталинский центр“, чтобы он стал площадкой для встреч представителей разных партий и представителей власти. Многие предметы интерьера нам были принесены в дар однопартийцами и сторонниками», — рассказал URA.RU Абукин.
Штаб открыт ежедневно. Ранее URA.RU писало, что открытие «Сталинского центра» планировалось на 23 февраля.
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