У тюменских коммунистов появился «Сталинский центр». Фото

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Экспонаты в «Сталинский центр» собирались силами партии
Экспонаты в «Сталинский центр» собирались силами партии Фото:

В Тюмени прошло открытие штаба партии «Коммунисты России», названный в честь вождя революции — «Сталинский центр». Об этом URA.RU рассказал замсекретаря отделения Динар Абукин.

«Мы открыли „Сталинский центр“, чтобы он стал площадкой для встреч представителей разных партий и представителей власти. Многие предметы интерьера нам были принесены в дар однопартийцами и сторонниками», — рассказал URA.RU Абукин.

Штаб открыт ежедневно. Ранее URA.RU писало, что открытие «Сталинского центра» планировалось на  23 февраля.

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В Тюмени прошло открытие штаба партии «Коммунисты России», названный в честь вождя революции — «Сталинский центр». Об этом URA.RU рассказал замсекретаря отделения Динар Абукин. «Мы открыли „Сталинский центр“, чтобы он стал площадкой для встреч представителей разных партий и представителей власти. Многие предметы интерьера нам были принесены в дар однопартийцами и сторонниками», — рассказал URA.RU Абукин. Штаб открыт ежедневно. Ранее URA.RU писало, что открытие «Сталинского центра» планировалось на  23 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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