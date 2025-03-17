Гололед парализует дороги на Ямале, а рыбаки нашли удачное место: события дня

В Тазовском районе отменили рейсовые автобусы в Газ-Сале из-за гололеда
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Рыбаки из Ноябрьска выловили десятки язей и сороги (архивное фото)
Рыбаки из Ноябрьска выловили десятки язей и сороги (архивное фото) Фото:
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Главное за день в ЯНАО — выбор редакции

В Тазовском районе ЯНАО из-за гололеда перекрыли автомобильную дорогу, а ямальские рыбаки нашли удачное для рыбалки место. Родители воспитанников детского сада «Синяя птица» в Салехарде подозревают в учреждении кишечную инфекцию, а в Надыме главврача частной клиники оштрафовали на сотни тысяч рублей за фиктивные больничные листы. Об этих и других событиях 17 марта на Ямале читайте на URA.RU.

  • В Тазовском районе отменили рейсовые автобусы в село Газ-Сале. Автомобильная дорога была перекрыта из-за гололеда. В городах Ямала жители травмируются из-за наледи на дорогах. В Лабытнанги ребенок получил травму, в Салехарде родители переживают за своих детей, а в Новом Уренгое горожане катаются по улицам на коньках.  
  • Рыбаки из Ноябрьска нашли удачное для рыбалки место. Из четырех лунок они выловили десятки язей и сороги.
  • В детском саду «Синяя птица» в Салехарде воспитанники после посещения бассейна массово обращаются в больницу с признаками кишечной инфекции. В феврале одна из групп уже была закрыта на карантин, родители жалуются на плохую санобработку бассейна.
  • В Надыме главврача одной из частных клиник оштрафовали на 350 тысяч рублей за фиктивные больничные листы. За каждый документ женщина получала от 11 до 20 тысяч рублей.
  • В Новом Уренгое исполнительный секретарь Единой России Ирина Овчаренко зарегистрировалась на выборы в местную городскую думу. На праймериз «Единой России» также был зарегистрирован экс-чиновник и изобретатель Иван Поршнев. Мужчина выступал против объединения города Лабытнанги с Приуральским районом.
  • Директором телеканала в Шурышкарском районе стал бывший учитель и журналист Александр Бедишов. До Ямала он работал в ХМАО и Калмыкии. 
  • В Надыме подорожает проезд на автобусах на 10 рублей. Новые тарифы начнут действовать с 1 апреля.

Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.

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В Тазовском районе ЯНАО из-за гололеда перекрыли автомобильную дорогу, а ямальские рыбаки нашли удачное для рыбалки место. Родители воспитанников детского сада «Синяя птица» в Салехарде подозревают в учреждении кишечную инфекцию, а в Надыме главврача частной клиники оштрафовали на сотни тысяч рублей за фиктивные больничные листы. Об этих и других событиях 17 марта на Ямале читайте на URA.RU. Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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