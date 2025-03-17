В Надыме подорожает проезд в общественном транспорте. Скрин

Стоимость проезда в Надыме увеличится с 1 апреля 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена проезда подорожает в Надыме
Цена проезда подорожает в Надыме Фото:

С 1 апреля 2025 года в Надыме (ЯНАО) проезд в автобусах подорожает на 10 рублей. Соответствующий приказ появился на сайте окружного правительства.

«Изменение льготных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории ЯНАО обусловлено введением единого регионального уровня тарифов во всех муниципальных образованиях. Кроме того при согласовании тарифов учитываются инфляционные процессы», — комментирует пресс-служба губернатора ЯНАО.

Проезд одного пассажира составит 35 рублей (при безналичном расчете) и 40 рублей (при наличном расчете). На данный момент проезд составляет 28 рублей при безналичном расчете и 30 при оплате наличными.

Стоимость месячного проездного билета для школ и профессиональных образовательных организаций — 1200 рублей; стоимость месячного проездного билета для остальных пассажиров — 2400 рублей. Междугородний проезд между Надымом и поселком Пангоды для одного пассажира составит 500 рублей (при безналичном расчете) и 600 рублей (при наличном расчете);

Проезд между Надымом и поселком Правохеттинским составит 250 рублей (при безналичном расчете) и 300 рублей (при наличном расчете). Стоимость актуальна и для провоза багажа.

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С 1 апреля 2025 года в Надыме (ЯНАО) проезд в автобусах подорожает на 10 рублей. Соответствующий приказ появился на сайте окружного правительства. «Изменение льготных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории ЯНАО обусловлено введением единого регионального уровня тарифов во всех муниципальных образованиях. Кроме того при согласовании тарифов учитываются инфляционные процессы», — комментирует пресс-служба губернатора ЯНАО. Проезд одного пассажира составит 35 рублей (при безналичном расчете) и  40 рублей (при наличном расчете). На данный момент проезд составляет 28 рублей при безналичном расчете и 30 при оплате наличными. Стоимость месячного проездного билета для школ и профессиональных образовательных организаций — 1200 рублей; стоимость месячного проездного билета для остальных пассажиров — 2400 рублей. Междугородний проезд между Надымом и поселком Пангоды для одного пассажира составит 500 рублей (при безналичном расчете) и 600 рублей (при наличном расчете); Проезд между Надымом и поселком Правохеттинским составит 250 рублей (при безналичном расчете) и 300 рублей (при наличном расчете). Стоимость актуальна и для провоза багажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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