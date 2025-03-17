С 1 апреля 2025 года в Надыме (ЯНАО) проезд в автобусах подорожает на 10 рублей. Соответствующий приказ появился на сайте окружного правительства.
«Изменение льготных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории ЯНАО обусловлено введением единого регионального уровня тарифов во всех муниципальных образованиях. Кроме того при согласовании тарифов учитываются инфляционные процессы», — комментирует пресс-служба губернатора ЯНАО.
Проезд одного пассажира составит 35 рублей (при безналичном расчете) и 40 рублей (при наличном расчете). На данный момент проезд составляет 28 рублей при безналичном расчете и 30 при оплате наличными.
Стоимость месячного проездного билета для школ и профессиональных образовательных организаций — 1200 рублей; стоимость месячного проездного билета для остальных пассажиров — 2400 рублей. Междугородний проезд между Надымом и поселком Пангоды для одного пассажира составит 500 рублей (при безналичном расчете) и 600 рублей (при наличном расчете);
Проезд между Надымом и поселком Правохеттинским составит 250 рублей (при безналичном расчете) и 300 рублей (при наличном расчете). Стоимость актуальна и для провоза багажа.
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