На Украине испугались, что Трамп подарит Путину Одессу: позиции сторон, ближайшие переговоры

На Украине чиновники обеспокоены по поводу возможной передачи России контроля над портом Одессы. Об этом пишет газета New York Times. По данным издания, помощники главы Украины Владимира Зеленского опасаются потенциальной поддержки президента США Дональда Трампа такого рода инициатив. Позиции сторон, ближайшие переговоры — в материале URA.RU.
Что за город Одесса
Одесса занимает лидирующие позиции среди морских портов Украины и является ключевым пунктом для экспорта таких товаров, как зерно, сахар, уголь и нефтепродукты. Город также известен как один из важнейших туристических центров страны.
В 2023 году исторический центр Одессы был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории города и в его пригородах расположены многочисленные климатические и бальнеологические курорты. Под городом же простирается обширная сеть подземных ходов и лабиринтов, которые составляют одну из крупнейших катакомб в мире, общей протяженностью около 2,5 тысяч километров.
Почему Киев испугался потери Одессы
На переговорах США и Украины обсуждались территориальные уступки
Киев и Вашингтон провели переговоры в Саудовской Аравии по урегулированию украинского конфликта. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, в ходе беседы обсуждались не только вопросы перемирия, но и территориальные уступки.
По завершении переговоров было выпущено совместное заявление, опубликованное офисом главы Украины Владимира Зеленского. В нем указывается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного перемирия.
Трамп анонсировал беседу с Путиным
Уже 18 марта Трамп планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы, связанные с «территориями» и контролем АЭС. Об этом американский лидер заявил накануне встречи, не уточняя, о каких именно регионах пойдет речь.
Белый дом уже указывал, что ожидает сохранения контроля России над теми территориями, которые в настоящее время удерживают российские войска. Однако украинские чиновники боятся, что американский лидер может отдать Москве контроль над Одессой. «Но помощники Владимира Зеленского выражали в прошлом месяце обеспокоенность тем, что Трамп может пойти навстречу пожеланиям Путина по другим частям Украины, возможно, включая критически важный порт Одессы», — говорится в материале издания.
Президент России Владимир Путин с начала СВО отмечал, что целью России не является оккупация украинских земель. Целями специальной военной операции являются денацификация, демилитаризация и обеспечение нейтрального статуса Украины.
Жителей Одессы уже «переводили» под юрисдикцию России
В конце февраля 2025 года жители Одессы получили недостоверные уведомления о переходе под российскую юрисдикцию, их распространили посредством взлома украинского интернет-провайдера «Ланет». В сообщениях утверждалось, что такие изменения происходят в соответствии с договоренностями между президентами России и США.
Представители интернет-провайдера «Ланет» подтвердили факт взлома своих систем и заявили, что работают над устранением последствий кибератаки. Они призвали абонентов игнорировать полученные сообщения и обещали восстановить нормальную работу услуг в ближайшее время.
Что Киев не собирается закреплять в мирном соглашении
Украина не намерена официально признавать утрату своих территорий, а также отказываться от вступления в НАТО и Евросоюз в рамках возможного мирного соглашения. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнув, что для Киева существуют «фундаментальные вещи», которые не подлежат обсуждению.
«Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированные территории», — отметил Сибига в интервью «РБК Украина», имея в виду земли, которые вошли в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркивал, что признание утраты территорий является главной красной линией для Киева.
В результате проведенных осенью 2022 года референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были включены в состав Российской Федерации. Однако Киев и страны Запада отказались признавать результаты данных голосований.
Еще одной «фундаментальной вещью», по словам Сибиги, является то, что ни одна страна не имеет права вето на выбор украинского народа относительно участия Украины в международных союзах, таких как Европейский Союз или НАТО. «Это суверенное право Украины», — отметил дипломат, уточнив, что Киев также не согласиться с ограничениями на обороноспособность страны.
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