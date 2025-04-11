Путин преподал урок дипломатии Зеленскому, который поругался с Трампом

Президент Владимир Путин использовал дипломатический прием — пригласил спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург не только для проведения переговоров, но и для знакомства с культурной столицей России. Как объяснил URA.RU профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Панов, такое проявление гостеприимства позволяет создать особенную атмосферу на переговорах и расположить к себе собеседника.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург для проведения переговоров с президентом Путиным по урегулированию украинского конфликта утром 11 апреля. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это уже третий визит Уиткоффа в Россию.
В течение дня сообщалось, что Уиткофф сначала встретился с главой РФПИ, спецпосланником российского президента Кириллом Дмитриевым. После он посетил Исаакиевский собор, а также, как сообщает «Фонтанка», зашел в Большую хоральную синагогу Санкт-Петербурга. Специально для него синагогу даже закрыли на два часа. При этом, отмечает издание, Уиткофф стал первым американским политиком, который побывал с Большой хоральной синагоге.
Путин же встретил Уиткоффа в другом знаковом месте — в Президентской библиотеке. На камеру — только рукопожатие. По лицу американского дипломата было видно, что он остался очень доволен увиденным в Петербурге. Сами переговоры остались за кадром. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, они проходят в закрытом режиме.
Профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Панов объяснил URA.RU, что со стороны Путина приглашение Уиткоффа в Петербург — это проявление гостеприимства. Он не подошел к сегодняшним переговорам формально, а предложил дипломату ознакомиться с Северной столицей России, чтобы хоть немного напитаться духом истории, культуры, традиций многонациональной и многоконфессиональной страны.
«Личные отношения, конечно, в дипломатии играют очень важную роль для того, чтобы атмосфера на переговорах была доброжелательная и способствовала поиску решений, достижению договоренностей, компромиссов, — объяснил Панов. –
Мы же все видели, как вел себя в Белом доме господин Зеленский, как он ругался с Дональдом Трампом. После этого у Трампа и его команды тоже сложилось определенное отношение к Зеленскому, которому теперь будет очень сложно наладить контакт. Атмосфера на переговорах — это очень важно».
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