Адвокат пострадавших от банды девушек в Каменске-Уральском получала угрозы от хозяйки автомойки

Елена Титова, хозяйка автомойки в Каменске-Уральском, где банда Анашкина издевалась над людьми, вышла на связь с юристом пострадавших студенток Юлией Майоровой и пыталась отговорить от участия в этом деле. Об этом она сообщила в шоу «Пусть говорят!» на Первом канале, выпуск которого вышел 18 марта.
«Диалог с Еленой непонятен и неприятен, — поделилась юрист. — Сначала она мне рассказывала о том, насколько страшные люди, которые стоят за этой молодежью: „Они мне угрожают, я за сына боюсь!“ А потом: „Юля, ну зачем тебе это надо, ну мы же нормально жили все это время, ты не боишься?“», — делиться адвокат.
Также Майорова рассказала, что у Елены есть реквизиты людей, которые участвовали в махинациях с деньгами из-за банды Анашкина. Эксперты и адвокат в шоу предположили, что она замешана в незаконных делах банды, раз пытается замять дело.
В начале января пятеро парней (лидер — Давид Анашкин) закрыли на мойке двух студенток (с одной из них у Давида случился конфликт), обливали их водой, пеной, избивали и угрожали. Все это записывалось на видео. Задержали участников банды лишь полтора месяца спустя, когда история получила огласку в СМИ.
Все подозреваемые сейчас под арестом. В ходе разбирательства выяснилось, что на этой мойке было еще несколько подобных инцидентов. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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