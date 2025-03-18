Семье участника СВО из ЯНАО дадут новое жилье взамен аварийного

Участнику СВО в Салехарде (ЯНАО) предоставят благоустроенное жилье взамен непригодного в аварийном доме по улице Патрикеева. Дом признали аварийным еще в 2020 году, но планировали расселять жильцов только к концу 2027 года.
«По требованию прокурора Салехарда суд обязал власти муниципалитета предоставить семье участника СВО благоустроенное жилье взамен непригодного для проживания. Установлено, что дом по улице Патрикеева, в котором проживала семья участника СВО, еще в 2020 году признан аварийным со сроком отселения жильцов до конца 2027 года», — сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
В аварийном состоянии находились конструктивные элементы дома — их обрушение могло угрожать жизням квартирантов. Несмотря на это мэрия не предоставляла альтернативное жилье даже с учетом того, что с жильцами был заключен договор социального найма. По решению суда, благоустроенную квартиру семье бойца предоставят.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Салехарда проверила содержание и расселение аварийного дома после публикации в СМИ. Представитель надзорного органа настоял на ускорении процесса расселения.
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