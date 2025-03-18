18 марта 2025

Семье участника СВО из ЯНАО дадут новое жилье взамен аварийного

Участнику СВО в Салехарде предоставят благоустроенную квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое жилье предоставят семье участника СВО
Новое жилье предоставят семье участника СВО Фото:

Участнику СВО в Салехарде (ЯНАО) предоставят благоустроенное жилье взамен непригодного в аварийном доме по улице Патрикеева. Дом признали аварийным еще в 2020 году, но планировали расселять жильцов только к концу 2027 года.

«По требованию прокурора Салехарда суд обязал власти муниципалитета предоставить семье участника СВО благоустроенное жилье взамен непригодного для проживания. Установлено, что дом по улице Патрикеева, в котором проживала семья участника СВО, еще в 2020 году признан аварийным со сроком отселения жильцов до конца 2027 года», — сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

В аварийном состоянии находились конструктивные элементы дома — их обрушение могло угрожать жизням квартирантов. Несмотря на это мэрия не предоставляла альтернативное жилье даже с учетом того, что с жильцами был заключен договор социального найма. По решению суда, благоустроенную квартиру семье бойца предоставят.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Салехарда проверила содержание и расселение аварийного дома после публикации в СМИ. Представитель надзорного органа настоял на ускорении процесса расселения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участнику СВО в Салехарде (ЯНАО) предоставят благоустроенное жилье взамен непригодного в аварийном доме по улице Патрикеева. Дом признали аварийным еще в 2020 году, но планировали расселять жильцов только к концу 2027 года. «По требованию прокурора Салехарда суд обязал власти муниципалитета предоставить семье участника СВО благоустроенное жилье взамен непригодного для проживания. Установлено, что дом по улице Патрикеева, в котором проживала семья участника СВО, еще в 2020 году признан аварийным со сроком отселения жильцов до конца 2027 года», — сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. В аварийном состоянии находились конструктивные элементы дома — их обрушение могло угрожать жизням квартирантов. Несмотря на это мэрия не предоставляла альтернативное жилье даже с учетом того, что с жильцами был заключен договор социального найма. По решению суда, благоустроенную квартиру семье бойца предоставят. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Салехарда проверила содержание и расселение аварийного дома после публикации в СМИ. Представитель надзорного органа настоял на ускорении процесса расселения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...