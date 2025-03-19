Что известно о депутате Куштанове из ХМАО, которого лишили прав за пьяное ДТП

Депутат думы Нижневартовска Руслан Куштанов лишен права управления транспортным средством на 1,5 года и оштрафован на 30 тысяч рублей за отказ от медицинского освидетельствования после тройной аварии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судов. Подробности резонансного ДТП — в нашем материале.
Куштанов был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. С 1 января штраф за отказ от медосвидетельствования составляет 45 000 рублей, однако так как правонарушение было совершено до вступления в силу поправок, были применены санкции, действовавшие до конца 2024 года. Поэтому депутат заплатит 30 000 рублей. Его лишили права управления автомобилем на 1,5 года.
На сайте мировых судей нет информации об обжаловании решения. Заседание проходило 5 марта 2025 года.
Куштанова исключили из членов «Единой России». Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе регионального отделения партии.
ДТП произошло на улице Мира в районе Комсомольского бульвара вечером 1 декабря 2024 года. Двигаясь на своем Infinity, депутат допустил столкновение со стоящем на светофоре автомобилем Honda. Пострадал также и седан, который в этот момент находился на перекрестке. Автомобиль депутата опознали в соцсетях по номерам.
Куштанов известен как тренер олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева. Он возглавляет муниципальную спортивную школу олимпийского резерва. В думу баллотировался от «Единой России» осенью 2023 года на довыборах, сменив лоббиста корпорации «Славтэк» Дмитрия Гришина, сложившего полномочия.
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