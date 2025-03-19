В курганской больнице закрывают кухню

В Шадринской городской больнице Курганской области закрывают помещение для приготовления питания для пациентов. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения, который сомневается в целесообразности такого решения.
«С марта в ГБУ „Шадринская городская больница“ собираются закрыть кухню. Готовить питание для пациентов решили в детской больнице, в очень маленьком помещении, которое вряд ли приспособлено и пройдет проверки. Возить через весь город еду в больницу будут на списанных машинах скорой помощи», — отмечает источник.
В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что, действительно, «для дальнейшего обеспечения санитарных норм и правил приготовление пищи будет организованно на кухне детской поликлиники, где был ранее проведен ремонт». Доставка пищи будет осуществляться до отделений в специализированных термосах. При этом в ведомстве не уточнили, по какой причине помещение кухни горбольницы закрывают, и будет ли там проведен ремонт. Что касается ремонта автомобилей скорой помощи Шадринской горбольницы, то по информации депздрава, он проводится в плановом режиме.
Ранее шадринцы жаловались на тотальную нехватку врачей и медсестер в городской больнице. Например, в кардиологическом отделении работает один врач-кардиолог, из-за чего в ночное время и в выходные дни помощь пациентам оказывается не по профилю. Не хватает врачей и в травматологическом отделении. В депздраве сообщили, что с 17 марта к работе в больнице приступил новый врач-травматолог-ортопед, переехавший из другого региона.
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