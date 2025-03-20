В Курганской области молодая женщина втянула в пьянство 15-летнего подростка

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Жительница Курганской области покупала спиртное и пила вместе с подростком
Жительница Курганской области покупала спиртное и пила вместе с подростком Фото:

Жительницу Куртамышского округа (Курганская область) подозревают в повторном вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя. Сотрудниками органов опеки выяснили, что 23-летняя девушка неоднократно приглашала 15-летнего подростка употреблять спиртное. Об этом сообщаили в УМВД региона. 

«Несовершеннолетний рассказал инспектору, что девушка приобретала спиртосодержащую продукцию и приглашала его в гости, после чего они совместно употребляли алкоголь», — информирует сайт силового ведомства. Это поведение женщины уже приводило к административной ответственности, однако она не прекратила свои незаконные действия.

В результате, против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ, предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Ранее в январе этого же года в отношении нее было возбуждено аналогичное уголовное дело, что говорит о систематическом характере ее противоправной деятельности.

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Жительницу Куртамышского округа (Курганская область) подозревают в повторном вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя. Сотрудниками органов опеки выяснили, что 23-летняя девушка неоднократно приглашала 15-летнего подростка употреблять спиртное. Об этом сообщаили в УМВД региона.  «Несовершеннолетний рассказал инспектору, что девушка приобретала спиртосодержащую продукцию и приглашала его в гости, после чего они совместно употребляли алкоголь», — информирует сайт силового ведомства. Это поведение женщины уже приводило к административной ответственности, однако она не прекратила свои незаконные действия. В результате, против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ, предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Ранее в январе этого же года в отношении нее было возбуждено аналогичное уголовное дело, что говорит о систематическом характере ее противоправной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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