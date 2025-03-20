20 марта 2025

Мощные снегопады накроют Пермский край

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что высота снежного покрова в Прикамье еще увеличится
Ожидается, что высота снежного покрова в Прикамье еще увеличится Фото:

К выходным Пермский край снова окажется во власти циклонической активности, которая принесет мощный снегопад. Такой прогноз озвучили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«В ночь на субботу (22 марта — прим. URA.RU) над южной частью края ожидается прохождение волнового циклона, который, вероятно, принесет существенный снегопад (3-6 мм осадков). В его зону предварительно попадает Пермь. Так что в субботу утром будет зафиксирована прибавка снежного покрова до пяти см», — написано в telegram-канале центра.

URA.RU ранее писало, что наступившая в регионе астрономическая весна началась со снегопада. Также метеорологи передавали, что с северо-запада на прикамскую столицу надвигался холодный фронт, обещавший первую весеннюю грозу.

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К выходным Пермский край снова окажется во власти циклонической активности, которая принесет мощный снегопад. Такой прогноз озвучили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «В ночь на субботу (22 марта — прим. URA.RU) над южной частью края ожидается прохождение волнового циклона, который, вероятно, принесет существенный снегопад (3-6 мм осадков). В его зону предварительно попадает Пермь. Так что в субботу утром будет зафиксирована прибавка снежного покрова до пяти см», — написано в telegram-канале центра. URA.RU ранее писало, что наступившая в регионе астрономическая весна началась со снегопада. Также метеорологи передавали, что с северо-запада на прикамскую столицу надвигался холодный фронт, обещавший первую весеннюю грозу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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