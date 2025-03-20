Мощные снегопады накроют Пермский край

К выходным Пермский край снова окажется во власти циклонической активности, которая принесет мощный снегопад. Такой прогноз озвучили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В ночь на субботу (22 марта — прим. URA.RU) над южной частью края ожидается прохождение волнового циклона, который, вероятно, принесет существенный снегопад (3-6 мм осадков). В его зону предварительно попадает Пермь. Так что в субботу утром будет зафиксирована прибавка снежного покрова до пяти см», — написано в telegram-канале центра.
URA.RU ранее писало, что наступившая в регионе астрономическая весна началась со снегопада. Также метеорологи передавали, что с северо-запада на прикамскую столицу надвигался холодный фронт, обещавший первую весеннюю грозу.
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