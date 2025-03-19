Зеленский пообещал частичное прекращение огня вслед за Россией: главное об СВО 19 марта

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал прекратить атаки на российские энергообъекты в рамках договора о частичном прекращении огня. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Помимо этого, украинский лидер потребовал от США усилить контроль за выполнением взаимных договоренностей с российской стороной. Он заявил, что Киев не будет атаковать российские объекты, если Москва не будет бить по украинским. Главное об СВО на Украине к 19 марта — в материале URA.RU.
Зеленский дал обещание Трампу
В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский пообещал прекратить удары по российским энергообъектам. По данным Bloomberg, обе стороны также договорились о дальнейшем расширении режима прекращения огня.
Трамп назвал разговор с Зеленским «очень хорошим»
Дональд Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским «очень хорошим». Он отметил, что их беседа была направлена на сближение позиций России и Украины. Переговоры длились около часа, и лидеры двух стран также обсудили итоги разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.
Зеленский выдвинул требования к США
После соглашения Путина о 30-дневном прекращении огня по энергообъектам Зеленский выдвинул новые условия, потребовав от США усилить контроль за выполнением договоренностей. Он отметил, что слов Путина недостаточно и что США должны стать главными контролерами.
Зеленский также сообщил о планах составить список гражданских и инфраструктурных объектов для передачи партнерам. Он добавил, что Украина не будет атаковать российские объекты, если Россия не будут бить по украинским.
Песков заявил о саботаже частичного прекращения огня со стороны Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев нарушил условия частичного прекращения огня, пытаясь атаковать российскую инфраструктуру. Он подчеркнул, что Россия соблюдает условия, в то время как Украина не принимает мер для остановки атак. Однако, по его словам, Россия продолжает надеяться на мирное урегулирование.
Киев попытался сорвать мирные инициативы Путина и Трампа
Минобороны РФ сообщило, что попытался сорвать мирные инициативы Путина и Трампа, атаковав беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае. Удар произошел вскоре после переговоров лидеров России и США. Атака была отражена российскими силами ПВО, однако обломки дронов вызвали пожар. Минобороны считает это попыткой Киева дестабилизировать достигнутые договоренности.
США приостановили контрразведывательные операции в отношении РФ
Американские спецслужбы временно прекратили проведение контрразведывательных действий в отношении России в рамках мер по деэскалации украинского конфликта, согласно информации от бывших сотрудников. Данное решение было направлено на снижение напряженности в отношениях с Москвой и налаживание перемирия на территории Украины.
ВС РФ сбили свои же дроны после приказа Путина
В Минобороны РФ сообщили, что российские военные сбили семь своих беспилотников после приказа Путина об остановке обстрелов украинских энергообъектов. Соответствующее решение президент РФ принял после переговоров с Трампом 18 марта.
Россия и Украина обменялись пленными
В ведомстве также рассказали, что Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по схеме «175 на 175». На родину вернулись 175 российских военнослужащих. В качестве доброй воли РФ Киев получил дополнительно 22 тяжелораненых бойца.
Все военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь и возможность связаться с родственниками. Вскоре они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.
ВС РФ отразили попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
Вооруженные силы Украины попытались атаковать границу Белгородской области накануне переговоров Путина и Трампа. По данным Минобороны РФ, за сутки до телефонного диалога боевики организовали провокацию, стянув к Белгородской области пехоту, танки и бронетехнику. Они пять раз штурмовали границу с 200 солдатами и 30 единицами техники, но получили сокрушительный отпор. В результате атаки ВСУ понесли значительные потери — как минимум 60 боевиков были уничтожены, остальные разбежались. Также вскрылись их позиции на территории Сумской области, по которым были нанесены авиационные и ракетные удары, передает Пятый канал.
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