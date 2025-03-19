Зеленский пообещал частичное прекращение огня вслед за Россией: главное об СВО 19 марта

Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по энергетическим объектам России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинский лидер провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Украинский лидер провел телефонный разговор с Дональдом Трампом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал прекратить атаки на российские энергообъекты в рамках договора о частичном прекращении огня. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Помимо этого, украинский лидер потребовал от США усилить контроль за выполнением взаимных договоренностей с российской стороной. Он заявил, что Киев не будет атаковать российские объекты, если Москва не будет бить по украинским. Главное об СВО на Украине к 19 марта — в материале URA.RU.

Зеленский дал обещание Трампу

В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский пообещал прекратить удары по российским энергообъектам. По данным Bloomberg, обе стороны также договорились о дальнейшем расширении режима прекращения огня.

Трамп назвал разговор с Зеленским «очень хорошим»

Дональд Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским «очень хорошим». Он отметил, что их беседа была направлена на сближение позиций России и Украины. Переговоры длились около часа, и лидеры двух стран также обсудили итоги разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Зеленский выдвинул требования к США

После соглашения Путина о 30-дневном прекращении огня по энергообъектам Зеленский выдвинул новые условия, потребовав от США усилить контроль за выполнением договоренностей. Он отметил, что слов Путина недостаточно и что США должны стать главными контролерами.

Зеленский также сообщил о планах составить список гражданских и инфраструктурных объектов для передачи партнерам. Он добавил, что Украина не будет атаковать российские объекты, если Россия не будут бить по украинским.

Песков заявил о саботаже частичного прекращения огня со стороны Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев нарушил условия частичного прекращения огня, пытаясь атаковать российскую инфраструктуру. Он подчеркнул, что Россия соблюдает условия, в то время как Украина не принимает мер для остановки атак. Однако, по его словам, Россия продолжает надеяться на мирное урегулирование.

Киев попытался сорвать мирные инициативы Путина и Трампа

Минобороны РФ сообщило, что попытался сорвать мирные инициативы Путина и Трампа, атаковав беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае. Удар произошел вскоре после переговоров лидеров России и США. Атака была отражена российскими силами ПВО, однако обломки дронов вызвали пожар. Минобороны считает это попыткой Киева дестабилизировать достигнутые договоренности.

США приостановили контрразведывательные операции в отношении РФ

Американские спецслужбы временно прекратили проведение контрразведывательных действий в отношении России в рамках мер по деэскалации украинского конфликта, согласно информации от бывших сотрудников. Данное решение было направлено на снижение напряженности в отношениях с Москвой и налаживание перемирия на территории Украины.

ВС РФ сбили свои же дроны после приказа Путина

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные сбили семь своих беспилотников после приказа Путина об остановке обстрелов украинских энергообъектов. Соответствующее решение президент РФ принял после переговоров с Трампом 18 марта.

Россия и Украина обменялись пленными

В ведомстве также рассказали, что Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по схеме «175 на 175». На родину вернулись 175 российских военнослужащих. В качестве доброй воли РФ Киев получил дополнительно 22 тяжелораненых бойца.

Все военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь и возможность связаться с родственниками. Вскоре они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.

ВС РФ отразили попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины попытались атаковать границу Белгородской области накануне переговоров Путина и Трампа. По данным Минобороны РФ, за сутки до телефонного диалога боевики организовали провокацию, стянув к Белгородской области пехоту, танки и бронетехнику. Они пять раз штурмовали границу с 200 солдатами и 30 единицами техники, но получили сокрушительный отпор. В результате атаки ВСУ понесли значительные потери — как минимум 60 боевиков были уничтожены, остальные разбежались. Также вскрылись их позиции на территории Сумской области, по которым были нанесены авиационные и ракетные удары, передает Пятый канал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал прекратить атаки на российские энергообъекты в рамках договора о частичном прекращении огня. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Помимо этого, украинский лидер потребовал от США усилить контроль за выполнением взаимных договоренностей с российской стороной. Он заявил, что Киев не будет атаковать российские объекты, если Москва не будет бить по украинским. Главное об СВО на Украине к 19 марта — в материале URA.RU. Зеленский дал обещание Трампу В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский пообещал прекратить удары по российским энергообъектам. По данным Bloomberg, обе стороны также договорились о дальнейшем расширении режима прекращения огня. Трамп назвал разговор с Зеленским «очень хорошим» Дональд Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским «очень хорошим». Он отметил, что их беседа была направлена на сближение позиций России и Украины. Переговоры длились около часа, и лидеры двух стран также обсудили итоги разговора Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский выдвинул требования к США После соглашения Путина о 30-дневном прекращении огня по энергообъектам Зеленский выдвинул новые условия, потребовав от США усилить контроль за выполнением договоренностей. Он отметил, что слов Путина недостаточно и что США должны стать главными контролерами. Зеленский также сообщил о планах составить список гражданских и инфраструктурных объектов для передачи партнерам. Он добавил, что Украина не будет атаковать российские объекты, если Россия не будут бить по украинским. Песков заявил о саботаже частичного прекращения огня со стороны Киева Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев нарушил условия частичного прекращения огня, пытаясь атаковать российскую инфраструктуру. Он подчеркнул, что Россия соблюдает условия, в то время как Украина не принимает мер для остановки атак. Однако, по его словам, Россия продолжает надеяться на мирное урегулирование. Киев попытался сорвать мирные инициативы Путина и Трампа Минобороны РФ сообщило, что попытался сорвать мирные инициативы Путина и Трампа, атаковав беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае. Удар произошел вскоре после переговоров лидеров России и США. Атака была отражена российскими силами ПВО, однако обломки дронов вызвали пожар. Минобороны считает это попыткой Киева дестабилизировать достигнутые договоренности. США приостановили контрразведывательные операции в отношении РФ Американские спецслужбы временно прекратили проведение контрразведывательных действий в отношении России в рамках мер по деэскалации украинского конфликта, согласно информации от бывших сотрудников. Данное решение было направлено на снижение напряженности в отношениях с Москвой и налаживание перемирия на территории Украины. ВС РФ сбили свои же дроны после приказа Путина В Минобороны РФ сообщили, что российские военные сбили семь своих беспилотников после приказа Путина об остановке обстрелов украинских энергообъектов. Соответствующее решение президент РФ принял после переговоров с Трампом 18 марта. Россия и Украина обменялись пленными В ведомстве также рассказали, что Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по схеме «175 на 175». На родину вернулись 175 российских военнослужащих. В качестве доброй воли РФ Киев получил дополнительно 22 тяжелораненых бойца. Все военнослужащие находятся в Беларуси, где им предоставляется помощь и возможность связаться с родственниками. Вскоре они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации. ВС РФ отразили попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область Вооруженные силы Украины попытались атаковать границу Белгородской области накануне переговоров Путина и Трампа. По данным Минобороны РФ, за сутки до телефонного диалога боевики организовали провокацию, стянув к Белгородской области пехоту, танки и бронетехнику. Они пять раз штурмовали границу с 200 солдатами и 30 единицами техники, но получили сокрушительный отпор. В результате атаки ВСУ понесли значительные потери — как минимум 60 боевиков были уничтожены, остальные разбежались. Также вскрылись их позиции на территории Сумской области, по которым были нанесены авиационные и ракетные удары, передает Пятый канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...