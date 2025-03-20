Тюменец организовал в Новом Уренгое нелегальный клуб с азартными играми

Житель Тюмени предстанет перед судом в Новом Уренгое (ЯНАО) за незаконную организацию азартных игр. Об этом сообщили в следкоме ЯНАО.
«По данным следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года житель города Тюмени организовал на территории города Новый Уренгой незаконное проведение азартных игр. С этой целью мужчина арендовал помещение и укомплектовал его персональными компьютерами в качестве игрового оборудования, имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, — сообщили в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
Также тюменец нанял в администраторов, которые работали на клуб азартных игр в двенадцатичасовых сменах. На данный момент следователи установили все материалы уголовного дела и направили его в суд.
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