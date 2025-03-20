Затор начинается от ТРЦ «Колумб»
В Тюмени на Московском тракте, где на проезжую часть упало несколько столбов, образовалась многокилометровая пробка. Данные об этом отображены на сервисе 2 ГИС.
Затор начинается от ТРЦ «Колумб». На месте падения столбов сервисом 2ГИС зафиксированы два аварии.
Столбы начали падать днем 21 марта на развязке Московского тракта. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции.
Заторы отмечены по всей объездной
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