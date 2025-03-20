20 марта 2025

В Тюмени на месте падения столбов на Московском тракте образовался многокилометровый затор. Скрин

Из-за падения столбов на Московском тракте в Тюмени образовались пробки
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Затор начинается от ТРЦ «Колумб»
Затор начинается от ТРЦ «Колумб» Фото:

В Тюмени на Московском тракте, где на проезжую часть упало несколько столбов, образовалась многокилометровая пробка. Данные об этом отображены на сервисе 2 ГИС.

Затор начинается от ТРЦ «Колумб». На месте падения столбов сервисом 2ГИС зафиксированы два аварии.

Столбы начали падать днем 21 марта на развязке Московского тракта. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Заторы отмечены по всей объездной
Заторы отмечены по всей объездной
Фото:

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В Тюмени на Московском тракте, где на проезжую часть упало несколько столбов, образовалась многокилометровая пробка. Данные об этом отображены на сервисе 2 ГИС. Затор начинается от ТРЦ «Колумб». На месте падения столбов сервисом 2ГИС зафиксированы два аварии. Столбы начали падать днем 21 марта на развязке Московского тракта. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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