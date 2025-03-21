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00:02
Сбежавший от расстрела в России полковник КГБ Гордиевский скончался
21 марта 2025
23:59
Под Екатеринбургом водитель иномарки устроил гонки с полицией. Фото, видео
23:58
Трамп обратился к космонавтам после выходки НАСА
Трамп заявил о скором прекращении огня и разделе территорий Украины: главное о СВО на 21 марта
23:46
Нашедший в Судже послание с того света получил ранение на фронте
23:33
Челябинский экс-замгубернатора Гехт приступила к работе в статусе врио НАО. Фото
23:24
Будущая глава МОК пообещала обсудить возвращение России на Олимпиаду
Зеленский разозлил Трампа выходкой в Курской области
23:23
ФСБ пресекла производство контрафактного алкоголя в Пермском крае. Фото
23:17
Похоронившие отца Киркорова заметили знак свыше на церемонии
23:02
Будущая глава МОК пообещала обговорить возвращение России на ОИ-2026
Что будет с ключевой ставкой, отношение к мемам и возможное снятие санкций: главные заявления Набиуллиной
23:00
Что ждет Зеленского за подрыв газоизмерительной станции в Судже
4
23:00
Недалеко от границы с Россией заметили принца Британии на танке
2
22:56
В США разнесли ВСУ за колоссальные потери танков под Курском
1
Отца Филиппа Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище. Фоторепортаж
22:55
Бывший премьер Франции обнаружил страшное послание
22:50
Зеленский заявил о возвращении более четырех тысяч пленных ВСУ с начала СВО
22:47
Шумков заявил о планах по строительству IT-технопарка в Кургане. Фото
Письмо генерала Попова Путину, удар по Судже: о чем Песков рассказал журналистам
22:42
Как прошел девятый выпуск шоу «Один в один»: Жан Милимеров поразил судей наповал
22:37
«Отрежем ему хрен»: свердловский депутат хочет кастрировать мужиков из-за абортов
3
22:31
ВС РФ ликвидировали женщину-оператора ВСУ
«Крестопад» в России: почему исчезают кресты с фотографий храмов
22:31
Ростовский суд арестовал фигурантов дела в челябинском Фонде капремонта. Фото
22:26
Алаудинов назвал ситуацию в Курской области критической для ВСУ
22:24
В Монголии оценили строительство газопровода из России в Китай
1
В освобожденной Судже началась эвакуация: куда увозят жителей, обстановка в городе
22:14
Келлог назвал главную ошибку Зеленского во время встречи с Трампом
22:00
От «бандита» до режиссера: звезде сериала «Невский» Дмитрию Паламарчуку — 41
21:50
Украина представит США список объектов для установления перемирия
1
Пермское предприятие придумало, как привлечь молодежь к работе на производстве. Фото
21:50
Трамп: переговоры о полном прекращении огня на Украине идут прямо сейчас
2
21:40
Зеленский отверг идею Макрона о миротворцах на Украине
21:34
«Вжух, и я опять беспартийный»: в ЯНАО внутрипартийного оппозиционера на праймериз лишили партбилета
Слухи ЯНАО: сенатор игнорирует регион
21:30
Якушев вручил благодарности волонтерам за помощь жителям Курской области
21:30
Воспитывал чужого ребенка и бросил сестру Веры Брежневой: куда пропал Александр Цекало
21:29
Трамп заявил, что США отлично подготовлены к войне с Китаем
2
Свердловские слухи: авторитеты пошумят на выборах
21:25
Раскрыты детали из дела искалеченной украинской модели Марии Ковальчук
4
21:24
Свердловские волонтеры прекратили поиски пенсионера
21:20
Популярный тюменский парк сделают еще больше
Челябинские слухи: депутат хайпует на потопе
21:14
В Каргапольском округе из-за половодья закрыли дорогу
1
21:12
Володин разработал законопроекты о безопасности России
1
21:12
Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47
1
Слухи ХМАО: элиты готовят сюрприз Кухаруку
21:11
В ЯНАО работает отделение Союза машиностроителей России
21:08
Из горящей пятиэтажки у пермского цирка эвакуировались 23 человека
21:01
Арест хлебного магната, пропажа экс-чиновника на СВО и половодье: главное в Кургане 21 марта
1
Тюменские слухи: мэрию заставили искать миллионы
21:01
Прощальные аплодисменты Киркорову длились больше минуты. Видео
20:55
Уральский полпред Жога посетил «Северный характер», а ямальцев завлекают на прииски Амура: события 21 марта
20:53
Неоязыческие узоры довели экс-звонаря церкви в Салехарде до экстремизма
«Чихать они хотели на любые диалоги»: в России твердо ответили на атаку ВСУ в Судже
20:52
Для главы свердловского городка заказали внедорожник по цене квартиры
5
20:48
Пермские учреждения культуры потеряли более миллиарда рублей
20:46
Спасет сердце и улучшит зрение: полезные свойства авокадо
Курганские слухи: онкология за деньги
20:45
ЕР поставила «на паузу» защиту стратегий по выборам в челябинский парламент
20:44
За 2024 умерло самое большое число мигрантов
1
20:35
Курган богат талантами: студентка КТСиТ стала лучшей на олимпиаде профмастерства в УрФО. Фото
Чем занимается «Русская община» и нужна ли она России
20:34
Германия передаст Украине дополнительные 3 миллиарда евро
3
20:34
В Перми пройдет мероприятие Союзного государства России и Беларуси
20:32
ОАЭ инвестирует в США 1,4 триллиона долларов
5
Пермские слухи: «баланда» в детсадах
20:20
«На завтрак успел поесть кашу»: как проходит заключение в тюменском СИЗО экс-замгубернатора ХМАО Шипилова
6
20:19
Министра образования возмутил низкий уровень интеллекта у иностранных студентов
16
20:16
В ХМАО продлен карантин для школьников
Как курганский девелопер совершит строительную революцию на Урале
20:15
Семья из ЯНАО выиграла международный конкурс в Москве
20:15
В Кургане интересно: возле ЦПКиО вместо старых домов появилась новая прогулочная зона. Фото, видео
5
20:07
Россияне еще полгода не смогут переводить деньги за рубеж
3
20:06
Бдительный пассажир заметил опасность при взлете самолета из Тюмени
1
19:56
В ХМАО депутаты наградили бюджетника, судимого за пьяную езду
2
19:55
Жительница Кургана стала жертвой мошенников
3
19:52
Петербургский суд зарегистрировал уголовное дело об осквернении могилы Пригожина
19:49
Губернатор ХМАО презентовал региональный аналог Госсовета российским мэрам
2
19:45
Непрофессиональная работа или виновата погода: что не так с дорогами в Шадринске
2
19:42
В пермском МЧС рассказали, затопит ли арт-объект «Счастье не за горами»
19:40
Губернатор Моор поставил тюменским мэрам сжатые сроки на подготовку к «большой воде»
1
19:36
Известный телеведущий приехал на День оленевода в Салехард. Видео
19:34
Путин выразил озабоченность из-за военных действий в секторе Газа
1
19:32
Экс-басист «Короля и Шута» внесен в реестр иноагентов
4
19:30
«Нашу дорогу украли и сделали из нее свою»: челябинцы борются с самоуправством семьи олигархов
19:25
Художник Слава PTRK из Екатеринбурга признан иноагентом
2
19:24
COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний
1
19:24
Жители ХМАО за бесценок распродают премиум-гаджеты, стоившие десятки тысяч
19:23
В челябинском нацпарке после прохождения паводка заработала переправа
19:21
Жители Салехарда просят сделать аэропорт круглосуточным
3
19:20
Петербургский образовательный форум соберет более 40 тысяч участников
19:18
Телевизоры и современный ремонт: в Свердловской области открыли уникальное общежитие для осужденных. Фото
19:16
Жители района ЯНАО жалуются на медленный интернет
19:15
Аналитики назвали востребованные вакансии в ЯНАО с зарплатами от 120 000 рублей
19:15
Бывший мэр курганского округа Сытов пропал без вести на СВО. Инсайд
2
19:11
В ХМАО из-за потепления полностью закрыт зимник
19:08
Екатеринбуржцы побывают в легендарной трубе, по которой ВС РФ прорвались в Суджу
2
19:05
Набиуллина назвала нормой снизившиеся ставки по вкладам
19:03
ОНФ назвал топ городов в ХМАО, где хуже всего убирали снег
19:03
Стало известно, сколько зарабатывает директор тюменских кладбищ
19:01
Тюменец выиграл почти восемь миллионов рублей в лотерею
19:00
В Кургане интересно: что лечат в санаториях региона
1
18:51
Депутаты Заксо ЯНАО поделились методикой реабилитации бойцов СВО с коллегами
18:51
Необычную награду с подписью губернатора ЯНАО заметили в интернете. Фото
18:49
Во Франции потребовали отставки Макрона
6
18:47
Арматурщикам без опыта в Челябинске готовы платить 150 тысяч рублей. Скрин
1
18:46
Силовики провели обыски в элитной иномарке при задержании в «Атриум Палас Отель» в Екатеринбурге
3
18:45
В курганской ЕР не сформированы списки основной команды на выборы в облдуму. Инсайд
4
18:42
В Екатеринбурге появится сквер Ильи Кормильцева
1
18:42
На повышение рождаемости в Пермском крае направят 1 млрд рублей
1
18:41
Ветерана Курганмашзавода наградили юбилейной медалью. Фото
18:36
Российский военный вынес лежащего под обстрелами украинца на своих плечах
1
18:35
Первый замруководителя АП Кириенко приехал на Ямал. Инсайд
18:35
Комбинат челябинского олигарха за год увеличил чистый убыток в четыре раза
5
18:33
«Решение принято»: Бондарчук официально подтвердил развод с Андреевой
1
18:33
Нарушена Конституция РФ: свердловский суд поддержал депутата Чачина, попавшего под уголовное дело
18:32
Губернатор ХМАО раскрыл секрет совмещения работы и хобби
2
18:30
Курганский сенатор Муратов заявилcя на праймериз ЕР по выборам в облдуму. Фото
3
18:24
Птицефабрика в Челябинской области отремонтирует школьные классы для агропрофиля. Фото, видео
3
18:23
Паулина Андреева описала чувства после развода с Федором Бондарчуком. Скрин
4
18:15
Сроки сдачи Чусовского моста в Перми перенесли на 2027 год
2
18:15
Банк РФ назвал стабильным курс рубля в пределах страны
1
18:13
В Петербурге задержаны двое мигрантов за массовую драку
1
18:11
Копающий рядом с газопроводом экскаватор в Тобольске перепугал горожан
18:10
В Курганскую область идет похолодание и сильный ветер. Скрин
18:07
В ХМАО вдвое взлетели цены на картошку Фото
18:07
Набиуллина объяснила, какой будет инфляция в России в 2025 году
1
18:06
В Екатеринбурге вспыхнула новостройка. Фото
18:05
В главном музее Ямала впервые выставку проведет аудиогид. Фото
18:01
В Кургане деревоперерабатывающее предприятие создает пожарную опасность для дач. Фото
18:01
«Информация о переносе срока не соответствует действительности»: когда сдадут арт-центр «Газ» в Новом Уренгое
18:00
Риелтор назвала две причины, почему Ротару не может продать квартиру в Москве
1
17:59
Якушев перечислил меры поддержки для жителей Курской области
17:57
Принцип домино: как в Тюмени падали столбы на Московском тракте. Видео
4
17:53
Новую 17-этажную высотку известных челябинских бизнесменов построят у Шершней. Фото
17:50
Курганского хлебопека Саргисяна задержали из-за махинаций в мэрии Варгашей. Видео
6
17:50
Власти ХМАО облегчат себе жизнь с помощью искусственного интеллекта
17:46
Набиуллина отреагировала на шутки и мемы в свою сторону
17:45
В Кургане обсуждают приглашение Юлии Савичевой на День города
4
17:45
Курганцы массово жалуются на кибермошенников и страховщиков
17:44
Набиуллина заявила о снижении темпов роста цен в России
4
17:43
В «Атриум Палас Отель» в Екатеринбурге ворвались люди в масках. Видео
3
17:40
В Перми на семь месяцев перекроют движение на улице 2-я Шоссейная. Схема
17:34
В школах ЯНАО появятся спортзалы под брендом «Факел Ямал». Фото
17:33
Филипп Киркоров выступил с трогательной речью у гроба отца
17:30
Трое курганских бизнесменов стали фигурантами дела о взятке в мэрии Кетово
1
17:26
Банк России заявил о возможности повышения ключевой ставки
17:26
Набиуллина: экономика России нормализуется без резких колебаний
1
17:23
В Петербурге Смольный собирается изъять землю у строителей новых небоскребов
17:23
Тысячи жителей ХМАО бесплатно получили в собственность земельные участки
17:15
Директора челябинского фонда капремонта Тихоненко отправили в СИЗО
1
17:15
Челябинскому губернатору Текслеру продемонстрировали «Тренажер парашютиста». Видео
1
17:06
Мишустин назначил нового торгового представителя РФ в Великобритании
17:04
В сквере на месте снесенного детского убежища в Кургане разваливается плитка. Фото, видео
4
17:03
В Перми уничтожили санкционное мясо и сыры
6
17:00
Екатеринбуржцам рассказали, как выгодно купить площади в бизнес-центре нового формата
1
16:59
Губернаторы обиделись из-за выбора ХМАО регионом проведения форума «Малая Родина — Сила России»
2
16:57
Журналист Дмитрий Киселев сообщил о серьезной болезни
7
16:55
Для «Ямал-Арены» в Салехарде закупят новейшее оборудование
1
16:55
В туриндустрии назвали две причины падения спроса на отдых в России
7
16:54
Президент Литвы Науседа выразил готовность отправить войска на Украину
2
16:47
В Тюмени спустя несколько дней после страшного ДТП скончался ребенок
16:45
Ветеранам СВО на проекте «Герои Югры» презентовали «умный город»
3
16:44
В Пермском крае трактор насмерть задавил женщину. Фото
1
16:44
Мэрия Екатеринбурга сдержала слово, данное протестующим в Березовой роще
7
16:44
Ветерана бандитских войн проверяют на вменяемость в Екатеринбурге
1
16:43
В Пермском крае женщина сожгла дом со свидетельницей преступления. Видео
16:40
Движение на тюменской дороге с упавшими столбами восстановили. Видео
16:40
Песков прибыл на похороны отца Киркорова и раскрыл малоизвестный о нем факт. Фото
16:40
Вау-эффект: идеальные дни для стрижки в апреле 2025
3
16:39
В Кетовском округе из-за подъема воды в реке подтопило дорогу. Фото, видео
16:39
Мэр Челябинска поручил УК наладить работу в сфере ЖКХ. Фото
1
16:38
Минздрав планирует тщательнее следить за больничными россиян
11
16:29
На День оленевода в ЯНАО будут давать кашу в обмен на помощь СВО
16:29
В Тюмени назвали причину падения столбов на Московском тракте. Видео
4
16:28
Задержан екатеринбуржец, распыливший газ в военкомате. Видео
16:27
В Пермском крае заметили насекомых-каннибалов
16:25
Адвокат рассказал о праве Аллы Пугачевой на наследство отца Киркорова
2
16:21
Путин дал важные поручения по беспилотникам
1
16:20
Курганского пенсионера оштрафовали за дискредитацию российской армии
3
16:16
«Как на пороховой бочке»: соседи рассказали о мужчине, распылившем газ в военкомате Екатеринбурга
1
16:14
Новый глава спорта в мэрии ЯНАО судился с подчиненными
1
16:14
В День оленевода на Ямале погода позволит погулять с комфортом
16:13
На место ЧП на Московском тракте выехал начальник Госавтоинспекции Тюмени
16:12
В Петербурге под лед провалились три рыбака
16:11
В Каменске-Уральском арестован бывший владелец мойки, где пытали студенток
16:10
Ушаков рассказал о беседе с Путиным перед назначением Лаврова главой МИДа
16:10
Стали известны сроки открытия аквапарка в Перми
1
16:07
В России оценили возможность возвращения российских спортсменов на мировую арену
16:06
Крупный пермский завод остался без нового корпуса
16:05
«Агрессивная реклама»: предприниматель из ЯНАО обклеил весь город плакатами. Фото
16:05
Глава Чебаркуля Панарин получил от Текслера первые важные поручения. Видео
16:04
Международный аэропорт Сабетта отказался платить Минтрансу за охрану без оружия
16:01
ВС РФ освободили три населенных пункта в нескольких регионах
16:00
Сотни тысяч рублей: стала известна цена гроба Бедроса Киркорова
4
15:59
Билеты в пермские кинотеатры стали одними из самых дорогих в стране
15:58
Экс-замначальника челябинского Ростехнадзора начали судить по новым эпизодам
15:56
Германия получила разрешение потратить сотни миллиардов евро на оборону
15:56
Шойгу передал послание Путина Ким Чен Ыну
15:55
В Марий Эл разгорелся мощный пожар
15:55
В Перми появился мерч с губернатором Махониным. Фото, видео
15:54
В Тюмени на месте падения столбов на Московском тракте образовался многокилометровый затор. Скрин
4
15:52
Курганских родителей просят не паниковать: отравления школьника конфетой не было
2
15:49
Владельцы квартир взвинтили цены арендаторам в ХМАО
15:46
В Перми одобрили границы КРТ для аквапарка в Камской долине
15:45
Путин обсудил надзор за отдельными категориями граждан РФ с членами Совбеза
8
15:45
Свердловчанина, чей отец-украинец погиб на СВО, лишили посмертных миллионов. Фото
1
15:42
Обвиняемый во взятке экс-замглавы Кетово Бабкин успел уволиться до задержания. Эксклюзив
4
15:40
Минобороны назвало подрыв ВСУ станции «Суджа» провокацией
3
15:40
ФСБ накрыла крупные нарколаборатории в российских регионах
15:39
В Тюмени на Московском тракте на машины падают столбы. Видео
1
15:37
Организовано сопровождение пермячки и ее сына, который держит в страхе детсад
3
15:37
В 25 городах Челябинской области одобрена семейная ипотека на вторичное жилье
2
15:37
Силовики возбудили дело после инцидента с роженицей из ХМАО, которая лишилась матки
4
15:35
Политолог оценил планы Трампа по превращению Крыма в элитный курорт
1
15:33
В твороге и колбасе российских производителей нашли опасный ингредиент
52
15:33
Родительская суббота и день таксиста: что можно и нельзя делать 22 марта 2025
15:32
Раскопки Обдорского острога на Ямале пройдут за счет президентского гранта. Фото
15:32
В Кургане поздравили таксистов с профессиональным праздником. Фото
2
15:31
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку
15:30
Варяги в руководстве Прикамья: как сделали карьеру в Перми выходцы из других регионов и стран
15:28
Самолет подал сигнал бедствия на подлете к Кольцово
15:27
Новая платная экотропа в Пермском крае стала опасной для туристов. Фото
15:19
Киркоров признался, что не был рядом с родителями в последние минуты их жизни
15:17
Россиянин с пятью иностранцами исчезли на вулкане на Филиппинах
2
15:13
Власти Перми рассказали о работе счетчиков безбилетников
15:13
Бывший лидер ОПС «Уралмаш» стал банкротом
1
15:10
В Судане атаковали президентский дворец, есть убитые
2
15:09
В тюменский ЖК проложат дорогу после жалоб жителей
15:09
Кремль — URA.RU: Россия привествует курс Армении на сближение
4
15:08
Власти ЯНАО потратят миллионы на поддержку детей-инвалидов
15:07
Киркоров рассказал, при каких обстоятельствах он узнал у смерти отца
15:07
Врач назвала идеальное время вакцинации против клещевого энцефалита
1
15:05
Путин лично выбрал переговорщиков для грядущей встречи с США в Эр-Рияде
1
15:05
Жители ХМАО раскупают у фермеров яйца за месяц до Пасхи
15:04
Группа ММК увеличила выпуск премиального проката с покрытиями
15:03
В ЯНАО съехались более 150 молодых исследователей
15:03
Власти Челябинска задумали строительство новой дороги в Челябинске. Карта
3
15:01
Песков: о письме генерала Попова доложено Путину
4
15:01
Песков: в стране нет дипломата, равного Лаврову
3
15:00
Песков: после удара ВСУ по станции в Судже Зеленскому верить нельзя
3
15:00
Песков: Россия не будет зеркально отвечать на удар ВСУ по станции в Судже
1
15:00
Минобороны показало в зоне СВО работу «умного» огнемета, который изготавливают в Перми. Видео
14:59
Дочь челябинского экс-губернатора Дубровского хотят лишить 10 миллионов долларов
1
14:59
Стали известны сроки строительства выезда из Кондратово Пермского края
1
14:56
Челябинцы раскупили билеты на концерт группы, заявленной на VK Fest
1
14:55
Петербургский суд приговорил к 16 годам колонии диссидента Скобова*
1
14:53
Топливный оператор получил престижную премию Правительства России
14:52
Тюменцев предупредили об опасной погоде
14:52
Politico: на Западе появилось «мрачное чувство реализма» из-за Украины
6
14:48
В России обвинили Украину в нарушении договоренностей о боевом перемирии
14:47
Губернатору Текслеру в Чебаркуле показали боевые беспилотники для СВО. Фото, видео
14:45
Арестованный курганский силовик Порядин отмечался грамотой за образцовую службу. Эксклюзив
4
14:38
В Шумихинском округе открыли проезд по дороге, которой грозило подтопление
4
14:35
В Каменске-Уральском задержан экс-владелец автомойки, где издевались над людьми
14:34
Роспотребнадзор ХМАО на месяц закрыл «Светофор» из-за грубых нарушений
1
14:33
СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва газоизмерительной станции в Судже
14:30
Орбан заявил, что лидеры ЕС признали поражение Украины
4
14:29
Появилось объяснение тому, почему украинские бойцы хотят мира с Россией
2
14:27
Число участников праймериз ЕР в Челябинской области перевалило за 100
14:27
Глава оружейной фабрики в Златоусте прокомментировал информацию об уголовном деле в его отношении
14:27
Алсу и ее бывший муж поделили имущество после развода
14:27
Спикер гордумы Перми Малютин посчитал безбилетников в автобусе. Видео
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