Первый замруководителя АП Кириенко приехал на Ямал. Инсайд

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Источники сообщают, что Кириенко уже прибыл в Салехард
Источники сообщают, что Кириенко уже прибыл в Салехард Фото:

Первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Сергей Кириенко прибыл в Салехард. По информации собеседников, он проведет встречу с уральским полпредом Артемом Жогой, который также прибыл в округ.

«Возможен разговор один на один», — осторожно анонсируют уральские чиновники. Подробности встречи, которая пройдет завтра, неизвестны.

Ранее URA.RU сообщало о том, что полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Салехард на День оленевода. Сообщается, что в эти дни проходит очередной образовательный модуль в рамках программы «Время героев».

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Первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Сергей Кириенко прибыл в Салехард. По информации собеседников, он проведет встречу с уральским полпредом Артемом Жогой, который также прибыл в округ. «Возможен разговор один на один», — осторожно анонсируют уральские чиновники. Подробности встречи, которая пройдет завтра, неизвестны. Ранее URA.RU сообщало о том, что полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Салехард на День оленевода. Сообщается, что в эти дни проходит очередной образовательный модуль в рамках программы «Время героев».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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