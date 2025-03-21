Источники сообщают, что Кириенко уже прибыл в Салехард
Первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Сергей Кириенко прибыл в Салехард. По информации собеседников, он проведет встречу с уральским полпредом Артемом Жогой, который также прибыл в округ.
«Возможен разговор один на один», — осторожно анонсируют уральские чиновники. Подробности встречи, которая пройдет завтра, неизвестны.
Ранее URA.RU сообщало о том, что полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Салехард на День оленевода. Сообщается, что в эти дни проходит очередной образовательный модуль в рамках программы «Время героев».
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