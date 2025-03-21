Власти Катайского округа (Курганская область) улучшили дорогу в поселке Кирпичный, постелив деревянные мостки, рядом с мусорными баками и деревом. Об этом сообщают власти округа.
«Ходить станет удобнее. После обследования Городской территориальный отдел в проблемных местах п. Кирпичный установил мостки. В ближайшие дни ночью ожидаются минусовые температуры, поэтому вода будет вымерзать, ситуация с весенним половодьем стабилизируется», — говорится в telegram-канале «Катайский округ».
Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Кирпичный Катайского округа Курганской области вода зашла на дороги, но жилым домам ничего не угрожает. Администрация округа контролирует ситуацию и принимает меры для пропуска весеннего половодья, включая прочистку труб и канав. Для удобства жителей планируется установка мостков, транспортным путям подтопления не грозят.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».