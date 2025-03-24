В Заозерном районе Кургана здание Курганского нефтепроводного управления «Транснефти» украсили подсветкой в цветах российского триколора. Об этом сообщается в социальных сетях.
«На здании Курганского нефтепроводного управления Транснефти в 4 микрорайоне разместили подсветку в цветах триколора. Теперь фасад выглядит нарядно», — сообщает telegram-канал «Зазик». Ранее с момента открытия в феврале 2020 года здание было подсвечено синим цветом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном микрорайоне Кургана на фасаде строящейся многоэтажки по ночам светится «сердце», которое видно издалека. Горожане отмечают, что это создает позитивное настроение и воспринимается как теплый привет от застройщика.
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