В Кургане здание управления «Транснефти» засияло триколором. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание управления «Транснефти» засияло триколором
Здание управления «Транснефти» засияло триколором Фото:

В Заозерном районе Кургана здание Курганского нефтепроводного управления «Транснефти» украсили подсветкой в цветах российского триколора. Об этом сообщается в социальных сетях.

«На здании Курганского нефтепроводного управления Транснефти в 4 микрорайоне разместили подсветку в цветах триколора. Теперь фасад выглядит нарядно», — сообщает telegram-канал «Зазик». Ранее с момента открытия в феврале 2020 года здание было подсвечено синим цветом.

На здании появился флаг России
На здании появился флаг России
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном микрорайоне Кургана на фасаде строящейся многоэтажки по ночам светится «сердце», которое видно издалека. Горожане отмечают, что это создает позитивное настроение и воспринимается как теплый привет от застройщика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Заозерном районе Кургана здание Курганского нефтепроводного управления «Транснефти» украсили подсветкой в цветах российского триколора. Об этом сообщается в социальных сетях. «На здании Курганского нефтепроводного управления Транснефти в 4 микрорайоне разместили подсветку в цветах триколора. Теперь фасад выглядит нарядно», — сообщает telegram-канал «Зазик». Ранее с момента открытия в феврале 2020 года здание было подсвечено синим цветом. Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном микрорайоне Кургана на фасаде строящейся многоэтажки по ночам светится «сердце», которое видно издалека. Горожане отмечают, что это создает позитивное настроение и воспринимается как теплый привет от застройщика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...