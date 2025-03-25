В Кургане интересно: областная филармония приглашает на концерты в апреле. Афиша

Курганская филармония представила программу на апрель
© Служба новостей «URA.RU»
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В апреле в филармонии пройдут концерты, прочитают сказку под оркестровую музыку и сыграют мюзикл
В апреле в филармонии пройдут концерты, прочитают сказку под оркестровую музыку и сыграют мюзикл Фото:

Курганская областная филармония представляет богатую культурную программу на апрель. Любители музыки найдут события по своему вкусу — от классических концертов до мюзиклов и патриотических выступлений. URA.RU подготовило афишу предстоящих событий в филармонии на апрель.

Музыкальное слияние поколений

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет Диалог поколений» (6+) состоится 7 и 8 апреля. На сцене выступит известный пианист Денис Мацуев вместе с молодыми талантами. Программа включает классические произведения и современные аранжировки, создавая мост между поколениями и жанрами.

Мюзикл

Также филармония 10 апреля приглашает на мюзикл «Бременские музыканты» (6+). Это современная интерпретация знаменитой сказки с элементами диско и интерактивными вставками.

Сказка в стихах и оркестр

Концерт «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+) пройдет 13 апреля, где послушают сказку в стихах Петра Ершова в сопровождении живой оркестровой музыки. Сказку прочитает мастер художественного слова и Заслуженная артистка России Ольга Манус.

Скрипка и фортепиано

15 апреля Даниил Коган и Олег Худяков выступят с концертом, в котором зрители смогут насладиться музыкой для скрипки и фортепиано. Возрастная категория мероприятия — 6+.

Программа концерта разделена на два отделения. Будут исполнены произведения Фрица Крейслера, а также прозвучит музыка Эрнеста Шоссона.

Концерты, посвященные 80-летию Победы

23 апреля на сцене филармонии состоится концерт «На всю оставшуюся жизнь» (6+). Торжественный концерт, посвященный Дню Великой Победы, предоставит зрителям возможность погрузиться в атмосферу военных лет и раскрыть множество интересных аспектов из истории «концертных фронтовых бригад», поднимавших моральный дух воинов своими выступлениями во время войны. На концерте выступят Мария Мустакаева (меццо-сопрано), Лейла Рубан (фортепиано), Зауральское трио баянистов, а также Образцовый ансамбль танца «Светлячок» и хоровые коллективы.

28 апреля состоится концерт «Поклонимся великим тем годам» (6+), посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На концерте зрители смогут ощутить произведения, насыщенные чувством патриотизма и национальной гордости, которые вызывают у аудитории сильные эмоции и воскрешают воспоминания о героизме тех, кто боролся за страну. Визуальная составляющая усилит атмосферу мероприятия, позволяя зрителям более глубоко погрузиться в эпоху тех бурных лет и подчеркивая значимость сохранения исторической памяти.

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Курганская областная филармония представляет богатую культурную программу на апрель. Любители музыки найдут события по своему вкусу — от классических концертов до мюзиклов и патриотических выступлений. URA.RU подготовило афишу предстоящих событий в филармонии на апрель. Музыкальное слияние поколений Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет Диалог поколений» (6+) состоится 7 и 8 апреля. На сцене выступит известный пианист Денис Мацуев вместе с молодыми талантами. Программа включает классические произведения и современные аранжировки, создавая мост между поколениями и жанрами. Мюзикл Также филармония 10 апреля приглашает на мюзикл «Бременские музыканты» (6+). Это современная интерпретация знаменитой сказки с элементами диско и интерактивными вставками. Сказка в стихах и оркестр Концерт «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+) пройдет 13 апреля, где послушают сказку в стихах Петра Ершова в сопровождении живой оркестровой музыки. Сказку прочитает мастер художественного слова и Заслуженная артистка России Ольга Манус. Скрипка и фортепиано 15 апреля Даниил Коган и Олег Худяков выступят с концертом, в котором зрители смогут насладиться музыкой для скрипки и фортепиано. Возрастная категория мероприятия — 6+. Программа концерта разделена на два отделения. Будут исполнены произведения Фрица Крейслера, а также прозвучит музыка Эрнеста Шоссона. Концерты, посвященные 80-летию Победы 23 апреля на сцене филармонии состоится концерт «На всю оставшуюся жизнь» (6+). Торжественный концерт, посвященный Дню Великой Победы, предоставит зрителям возможность погрузиться в атмосферу военных лет и раскрыть множество интересных аспектов из истории «концертных фронтовых бригад», поднимавших моральный дух воинов своими выступлениями во время войны. На концерте выступят Мария Мустакаева (меццо-сопрано), Лейла Рубан (фортепиано), Зауральское трио баянистов, а также Образцовый ансамбль танца «Светлячок» и хоровые коллективы. 28 апреля состоится концерт «Поклонимся великим тем годам» (6+), посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На концерте зрители смогут ощутить произведения, насыщенные чувством патриотизма и национальной гордости, которые вызывают у аудитории сильные эмоции и воскрешают воспоминания о героизме тех, кто боролся за страну. Визуальная составляющая усилит атмосферу мероприятия, позволяя зрителям более глубоко погрузиться в эпоху тех бурных лет и подчеркивая значимость сохранения исторической памяти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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