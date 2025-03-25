Курганская областная филармония представляет богатую культурную программу на апрель. Любители музыки найдут события по своему вкусу — от классических концертов до мюзиклов и патриотических выступлений. URA.RU подготовило афишу предстоящих событий в филармонии на апрель.
Музыкальное слияние поколений
Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет Диалог поколений» (6+) состоится 7 и 8 апреля. На сцене выступит известный пианист Денис Мацуев вместе с молодыми талантами. Программа включает классические произведения и современные аранжировки, создавая мост между поколениями и жанрами.
Мюзикл
Также филармония 10 апреля приглашает на мюзикл «Бременские музыканты» (6+). Это современная интерпретация знаменитой сказки с элементами диско и интерактивными вставками.
Сказка в стихах и оркестр
Концерт «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+) пройдет 13 апреля, где послушают сказку в стихах Петра Ершова в сопровождении живой оркестровой музыки. Сказку прочитает мастер художественного слова и Заслуженная артистка России Ольга Манус.
Скрипка и фортепиано
15 апреля Даниил Коган и Олег Худяков выступят с концертом, в котором зрители смогут насладиться музыкой для скрипки и фортепиано. Возрастная категория мероприятия — 6+.
Программа концерта разделена на два отделения. Будут исполнены произведения Фрица Крейслера, а также прозвучит музыка Эрнеста Шоссона.
Концерты, посвященные 80-летию Победы
23 апреля на сцене филармонии состоится концерт «На всю оставшуюся жизнь» (6+). Торжественный концерт, посвященный Дню Великой Победы, предоставит зрителям возможность погрузиться в атмосферу военных лет и раскрыть множество интересных аспектов из истории «концертных фронтовых бригад», поднимавших моральный дух воинов своими выступлениями во время войны. На концерте выступят Мария Мустакаева (меццо-сопрано), Лейла Рубан (фортепиано), Зауральское трио баянистов, а также Образцовый ансамбль танца «Светлячок» и хоровые коллективы.
28 апреля состоится концерт «Поклонимся великим тем годам» (6+), посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На концерте зрители смогут ощутить произведения, насыщенные чувством патриотизма и национальной гордости, которые вызывают у аудитории сильные эмоции и воскрешают воспоминания о героизме тех, кто боролся за страну. Визуальная составляющая усилит атмосферу мероприятия, позволяя зрителям более глубоко погрузиться в эпоху тех бурных лет и подчеркивая значимость сохранения исторической памяти.
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