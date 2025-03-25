В Кургане продлена программа, по которой бойцы СВО станут новой элитой

В Кургане сбор заявок на программу «Сила V Героях» продлен до 3 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане сбор заявок на программу «Сила V Героях» продлен до 3 апреля
В Кургане сбор заявок на программу «Сила V Героях» продлен до 3 апреля Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщает, что программа «Сила V Героях» была продлена до 3 апреля. Она предназначена для поддержки бойцов СВО. Об этом рассказал Шумков в своем telegram-канале.

Изначально срок подачи заявок истекал 24 марта. «Не все успели. Потому по просьбе ребят приняли решение продлить заявочную кампанию до 3 апреля», — пишет губернатор. Это решение позволит большему числу бойцов воспользоваться возможностями программы.

Программа «Сила V Героях» направлена на предоставление различных видов поддержки участникам СВО. Бойцы могут получить финансовую помощь, образовательные и социальные услуги.

Ранее URA.RU писало, что более 120 бойцов СВО заявились на участие в курганской программе «Сила V Героях». Для подачи заявления на участие в программе кандидаты должны иметь высшее образование, опыт участия в специальной операции не менее трех месяцев или статус демобилизованного по причине ранения.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщает, что программа «Сила V Героях» была продлена до 3 апреля. Она предназначена для поддержки бойцов СВО. Об этом рассказал Шумков в своем telegram-канале. Изначально срок подачи заявок истекал 24 марта. «Не все успели. Потому по просьбе ребят приняли решение продлить заявочную кампанию до 3 апреля», — пишет губернатор. Это решение позволит большему числу бойцов воспользоваться возможностями программы. Программа «Сила V Героях» направлена на предоставление различных видов поддержки участникам СВО. Бойцы могут получить финансовую помощь, образовательные и социальные услуги. Ранее URA.RU писало, что более 120 бойцов СВО заявились на участие в курганской программе «Сила V Героях». Для подачи заявления на участие в программе кандидаты должны иметь высшее образование, опыт участия в специальной операции не менее трех месяцев или статус демобилизованного по причине ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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