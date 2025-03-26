Ядерное оружие, от которого отказалась Украина, было российским: карта СВО на 26 марта

Посланник главы США Дональда Трампа Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, находившееся на Украине после распада СССР, принадлежало России. Так он отметил, что у Киева не было собственного ядерного арсенала, там лишь временно хранились оружия, которые принадлежавшее РФ. Ход боевых действий и карта спецоперации на 26 марта — в материале URA.RU.
Киев отказался не от своего ядерного оружия
Посланник главы США Гренелл в своем аккаунте в социальной сети X, подчеркнув свою позицию касательно Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году (меморандум о гарантиях безопасности, связанный с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия). Он заявил, что ядерное оружие, от которого «отказалась» Украина после распада СССР, принадлежало России, в стране не было своего ядерного арсенала.
Белгородское направление
В Белгородском приграничье расположенными на территории России пунктами управления продолжаются боевые действия. В частности, в Демидовке идут активные бои, зафиксированы попытки прорыва ВСУ через границу, пишет telegram-канала «Два майора».
Поселок Политотдельский в Белгородском районе подвергся атаке беспилотника, в результате чего пострадал мирный житель. Также сообщается, что в результате атак противника пострадали населенные пункты Казинка, Шебекино, Тишанка и Бессоновка.
Сумское направление
Ситуация в Курской области
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции в Олешне, Горнале и части Гоголевки. Недавно начались столкновения за контроль над Гуево, сообщил «Два майора».
Бои в Сумской области
В Сумской области украинские войска осуществляют боевые действия в районе прорыва между Журавкой, Новеньким и Басовкой, а также возле Владимировки. Об этом сообщил telegram-канал «Два майора».
Живой щит ВСУ
В ходе операции по очистке территории Викторовки в Курской области, солдаты 150-го мотострелкового полка, действующие в рамках оперативной группы «Север», взяли в плен солдата украинской армии. Украинский военный рассказал, что уходящие части ВСУ оставляют после себя задерживающие отряды, цель которых — замедлить продвижение российских сил.
Южнодонецкое направление
На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» успешно отразила наступления противника в районах населенных пунктов Разлив, Веселое и Вольное Поле. В ходе контратаки, силы Российской Федерации продвинулись в районе Разлива, прорвав оборону противника на глубину 500 метров и расширив фронт на 2,5 километра, пишет «Два майора».
Луганское направление
Российские военные вынудили ВСУ, находившихся возле Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) отступить на третью линию защиты. А на одном из участков фронта подразделения противника вовсе оказались окружены в районе реки Северский Донец.
По словам военного эксперта Андрея Марочко, переправы ВСУ через реку Северский Донец находятся под постоянным контролем российских военных. Что значительно увеличивает риски для украинских подразделений при попытках пересечь реку.
Запорожское направление
В Запорожской области продолжаются ожесточенные боевые действия в районах населенных пунктов Степовое и Щербаки (ранее ВС РФ освободили Малые Щербаки). Войска попали в боевое столкновение на периферии населенного пункта Лобковое, пишет «Два майора».
Часовояровское направление
По информации, предоставленной ТАСС добровольческим корпусом, входящим в состав Южной группировки войск, российские артиллерийские подразделения прервали работы по возведению укреплений украинскими военными в районе Часов Яр.
Противник перебросил группу военнослужащих в лесополосу с целью сооружения оборонительного укрытия. Ликвидировали ВСУ при помощи БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.