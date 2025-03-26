В 4-м микрорайоне Заозерного в Кургане планируют установить возле жилого комплекса новую автобусную остановку. Прежнюю планируют перенести на новое более безопасное место. К лету там появится обновленный комплекс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе строительной компании.
«Новая остановка будет выполнена из современных, экологичных и долговечных материалов, гармонично впишется в городской ландшафт и создаст удобные условия для ожидания транспорта. Проект согласован с Управлением дорожного хозяйства города Кургана», — сообщают в компании «Геометрия». Поставить новую остановку планируют летом 2025 года.
Планы по установке новой автобусной остановки в 4-м микрорайоне Заозерного совпадают с инициативой строительства IT-технопарка в этом же районе. Поиски партнера для строительства могут затянуться до 2027 года.
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