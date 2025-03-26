В Кургане в 4-м микрорайоне поставят новую остановку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставить остановку планируют летом этого года
Поставить остановку планируют летом этого года Фото:

В 4-м микрорайоне Заозерного в Кургане планируют установить возле жилого комплекса новую автобусную остановку. Прежнюю планируют перенести на новое более безопасное место. К лету там появится обновленный комплекс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе строительной компании.

«Новая остановка будет выполнена из современных, экологичных и долговечных материалов, гармонично впишется в городской ландшафт и создаст удобные условия для ожидания транспорта. Проект согласован с Управлением дорожного хозяйства города Кургана», — сообщают в компании «Геометрия». Поставить новую остановку планируют летом 2025 года.

Планы по установке новой автобусной остановки в 4-м микрорайоне Заозерного совпадают с инициативой строительства IT-технопарка в этом же районе. Поиски партнера для строительства могут затянуться до 2027 года.

Так будет выглядеть новая остановка
Так будет выглядеть новая остановка
Фото:

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В 4-м микрорайоне Заозерного в Кургане планируют установить возле жилого комплекса новую автобусную остановку. Прежнюю планируют перенести на новое более безопасное место. К лету там появится обновленный комплекс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе строительной компании. «Новая остановка будет выполнена из современных, экологичных и долговечных материалов, гармонично впишется в городской ландшафт и создаст удобные условия для ожидания транспорта. Проект согласован с Управлением дорожного хозяйства города Кургана», — сообщают в компании «Геометрия». Поставить новую остановку планируют летом 2025 года. Планы по установке новой автобусной остановки в 4-м микрорайоне Заозерного совпадают с инициативой строительства IT-технопарка в этом же районе. Поиски партнера для строительства могут затянуться до 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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