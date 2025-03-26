Скорость оленьей упряжки на полном ходу достигает 40-50 километров в час. Так ли это, проверял на себе корреспондент URA.RU на Дне оленевода в Салехарде. Чем еще удивляли на празднике — читайте в материале.
Скоростное катание на оленях
В Салехарде 22 марта прошли гонки на оленьих упряжках, которые комментировал Дмитрий Губерниев. Для желающих опытные каюры предоставили возможность прокатиться на запряженных оленях на полной скорости.
"Сейчас на полной скорости меня помчит, погнали. Снег летит в лицо, впечатления непередаваемые, обгоняем на повороте. Адреналин, я это не забуду никогда", — комментирует корреспондент.
Он признается, что пожалуй 40-50 километров упряжка шла. Азарт от гонки с соседями ощущался в полной мере.
Стоимость катания для взрослого составляла 500 рублей. С детей брали вдвое меньше.
Концерт Bearwolf
Исполнительница хитов «Годзилла» и «Один в поле воин» Валерия Василевская (настоящее имя певицы — прим. URA.RU) пела эти и другие песни. Корреспондент отметил некоторую скованность певицы, но публика охотно ей подпевала.
Цены на рыбу и ягоды
Разброс цен на рыбу значительный. Так якутского муксуна продавали от двух до трех тысяч за килограмм. Ямальский щекур шел от 600 до 1200 рублей за килограмм. Оленеводы продавали и другую рыбу.
Цены на ягоды демократичные. Клюква и брусника шла в среднем по 400 рублей за литр. Корреспондент не удержался и попробовал малину. Несмотря на то, что ягода была мороженой — пришлась по вкусу. «Легкая кислинка, мороз, „ямальский“ вкус», — патриотично отметил корреспондент. Следите за обновлениями в рубрике «Проверено на себе», чтобы узнать, какие еще приключения ждут наших журналистов!
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