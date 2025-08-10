В РПЦ не стали молчать из-за волны мигрантов, рвущихся в Россию

Миграция является одним из главных вызовов для России наряду с проведением специальной военной операции и снижением рождаемости. Об этом заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).
«В настоящее время один из самых очевидных вызовов, который стоит перед всеми нами, — военный конфликт в Малороссии… Еще одним вызовом является проблема с мигрантами — она угрожает будущему нашей страны. Еще одна проблема связана с демографией, население уменьшается, семьи часто распадаются. Мы должны сделать все, чтобы рождаемость повышалась, а семьи были крепкими», — отметил митрополит Григорий в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». По его мнению, на федеральном уровне необходимо принять законы, которые обеспечат защиту граждан РФ в этой сфере.
Митрополит подчеркнул, что проблему миграции нельзя игнорировать. По его словам, отдельные регионы уже принимают меры для защиты своих жителей и это приносит положительные результаты. Иерарх выразил надежду, что аналогичные законы, направленные на защиту граждан от негативных последствий миграции, будут приняты и на федеральном уровне.
Отдельно митрополит Григорий обратил внимание на то, что, по наблюдениям церкви, часть мигрантов не проявляет уважения к российским религиозным и культурным традициям, а также совершает многочисленные правонарушения. Он отметил, что рост числа мигрантов связан с экономическими причинами — их приглашают работодатели в поисках дешевой рабочей силы. Вместе с тем представитель РПЦ призвал искать другие решения этих вопросов, чтобы не создавать угрозу для общества и государства через масштабное привлечение иностранной рабочей силы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.