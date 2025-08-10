Концерт Макса Коржа довел польских политиков до истерики

Польские политики пришли в ярость от концерта белорусского исполнителя Макса Коржа. Во время его выступления в Варшаве был вывешен бандеровский флаг. Об этом сообщают польские издания.
«Польские политики осудили инцидент с вывешиванием бандеровского флага на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа, который прошел 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Депутат Сейма нижней палаты польского парламента от оппозиционной партии „Право и справедливость“ Дариуш Матецкий в X уведомил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой провести расследование и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий», — пишут польские порталы W Polityce и Onet.
После выступления певца в Варшаве в социальных сетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей. Они размахивали красно-черным флагом украинских националистов, чья деятельность в Польше считается геноцидом и запрещена на территории РФ.
Ранее сообщалось, что осенью Макс Корж планирует выступить в Казахстане. Его концерт (16+) пройдет на центральном стадионе Алматы в сентябре.
