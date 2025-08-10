10 августа 2025

Концерт Макса Коржа довел польских политиков до истерики

Польские политики осудили бандеровский флаг на концерте Макса Коржа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На концерте белорусского певца развернули бандеровский флаг
На концерте белорусского певца развернули бандеровский флаг Фото:

Польские политики пришли в ярость от концерта белорусского исполнителя Макса Коржа. Во время его выступления в Варшаве был вывешен бандеровский флаг. Об этом сообщают польские издания. 

«Польские политики осудили инцидент с вывешиванием бандеровского флага на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа, который прошел 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Депутат Сейма нижней палаты польского парламента от оппозиционной партии „Право и справедливость“ Дариуш Матецкий в X уведомил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой провести расследование и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий», — пишут польские порталы W Polityce и Onet.

После выступления певца в Варшаве в социальных сетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей. Они размахивали красно-черным флагом украинских националистов, чья деятельность в Польше считается геноцидом и запрещена на территории РФ. 

Ранее сообщалось, что осенью Макс Корж планирует выступить в Казахстане. Его концерт (16+) пройдет на центральном стадионе Алматы в сентябре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польские политики пришли в ярость от концерта белорусского исполнителя Макса Коржа. Во время его выступления в Варшаве был вывешен бандеровский флаг. Об этом сообщают польские издания.  «Польские политики осудили инцидент с вывешиванием бандеровского флага на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа, который прошел 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве. Депутат Сейма нижней палаты польского парламента от оппозиционной партии „Право и справедливость“ Дариуш Матецкий в X уведомил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой провести расследование и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий», — пишут польские порталы W Polityce и Onet. После выступления певца в Варшаве в социальных сетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей. Они размахивали красно-черным флагом украинских националистов, чья деятельность в Польше считается геноцидом и запрещена на территории РФ.  Ранее сообщалось, что осенью Макс Корж планирует выступить в Казахстане. Его концерт (16+) пройдет на центральном стадионе Алматы в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...