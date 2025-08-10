Президент России Владимир Путин достиг ключевых политических целей на международной арене на текущей неделе. Об этом заявил профессор российской политики Королевского колледжа Лондона Сэм Грин. По его словам, предстоящий саммит с участием президента США Дональда Трампа на Аляске является для российского главы уникальной возможностью донести свою позицию по Украине.
«Это была очень удачная неделя для Путина. Он избавился от значительной уязвимости. Он превратил весь этот [политический] процесс [в контексте предстоящей встречи с Трампом] в то, что ему было нужно», — подчеркнул Грин. Его слова передает The New York Times. По мнению эксперта, Россия сумела сформировать переговорный процесс в выгодных для себя условиях.
Параллельно с этим аналитик Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер заявил, что предстоящая встреча Путина и Трампа станет для Украины настоящим кошмаром. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому невыгодно, что встреча лидеров государств проходит без него, отметил Майстер. Встреча на Аляске запланирована на 15 августа.
