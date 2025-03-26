Во время конференции для бизнеса «Траектория25» коуч Дмитрий Норка в качестве эксперимента под видом клиента созвонился с отделом продаж предприятия «Кургандормаш», а затем разобрал ошибки, допущенные в разговоре. Об этом URA.RU сообщил читатель, который был участником конференции. Уточняется, что представитель предприятия, присутствовавший на конференции предложил позвонить на «Кургандормаш».
«Федеральный коуч Дмитрий Норка в рамках эксперимента позвонил в отдел продаж „Кургандормаша“ под видом клиента и назвал проблемы в общении с клиентом, которые услышал», — поделился читатель, предоставив видеозапись звонка.
«Она не радуется, нет радости. Такое ощущение, что у нее телефон не смолкает, ну достали ее. Первая заповедь в отделе продаж — это радость любому клиенту, просто радость, вот просто от того, что люди позвонили. Даже в те времена, когда телефоны не смолкали, клиенты кончались, сейчас их вообще мало», — прокомментировал Дмитрий Норка после звонка. Отсутствие радости и энтузиазма может негативно повлиять на настроение клиента и его желание продолжать разговор. Также, анализируя ошибки продавца, коуч отметил следующие нюансы:
- Недостаточная информация о клиенте. Продавец не собирал информацию о клиенте, его потребностях и целях, что затруднило продажу и построение доверительных отношений.
- Агрессивные продажи. Продавец фокусировался на агрессивных продажах, а не на понимании потребностей клиента.
- Отсутствие сравнения и преимуществ. Продавец не рассказывал о преимуществах продукта и не сравнивает его с аналогами, что затруднило для клиента принятие решения о покупке.
- Недостаточное использование технологий. Продавец не использовал современные технологии для облегчения коммуникации и предоставления информации клиенту (например, отправка контактов или документов через мессенджеры или электронную почту).
- Негативное отношение к клиенту. Негативное отношение к клиенту, например, неуместные выражения и тон, могут оттолкнуть клиента.
- Недостаточная подготовка. Продавец не был подготовлен к разговору, не знал, как ответить на вопросы клиента и не смог предоставить необходимую информацию.
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