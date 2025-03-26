26 марта 2025

В ЯНАО спецназ переедет на новую базу

В Ноябрьске завершается капремонт помещений спецназа Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрьский ОМОН получит современную базу (архивное фото)
Ноябрьский ОМОН получит современную базу (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) завершается капитальный ремонт помещений для отряда специального назначения войск Росгвардии. Об этом собщили в пресс-службе окружного правительства.

«Бывший учебно-курсовой пункт станет новым домом для росгвардрейцев Ноябрьска. Помещения будут оснащены мебелью, компьютерами, оргтехникой и другим необходимым имуществом», — рассказали на портале правительства ЯНАО.

Новое подразделение будет действовать наряду с действующим в Новом Уренгое (ЯНАО) отрядом ОМОН «Север». Основные функции спецназа Росгвардии будут заключаться в оперативном реагировании на угрозы, захват и ликвидацию вооруженных преступников, а также поддержании порядка на массовых мероприятиях и содействии другим правоохранительным органам.

Ранее URA.RU сообщало, что ноябрьский ОМОН получил боевое крещение в зоне специальной военной операции. На территории Запорожской области сотрудники обеспечивали правопорядок, сопровождали колонны техники и задерживали преступников.

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В Ноябрьске (ЯНАО) завершается капитальный ремонт помещений для отряда специального назначения войск Росгвардии. Об этом собщили в пресс-службе окружного правительства. «Бывший учебно-курсовой пункт станет новым домом для росгвардрейцев Ноябрьска. Помещения будут оснащены мебелью, компьютерами, оргтехникой и другим необходимым имуществом», — рассказали на портале правительства ЯНАО. Новое подразделение будет действовать наряду с действующим в Новом Уренгое (ЯНАО) отрядом ОМОН «Север». Основные функции спецназа Росгвардии будут заключаться в оперативном реагировании на угрозы, захват и ликвидацию вооруженных преступников, а также поддержании порядка на массовых мероприятиях и содействии другим правоохранительным органам. Ранее URA.RU сообщало, что ноябрьский ОМОН получил боевое крещение в зоне специальной военной операции. На территории Запорожской области сотрудники обеспечивали правопорядок, сопровождали колонны техники и задерживали преступников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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