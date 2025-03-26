В ЯНАО спецназ переедет на новую базу

В Ноябрьске (ЯНАО) завершается капитальный ремонт помещений для отряда специального назначения войск Росгвардии. Об этом собщили в пресс-службе окружного правительства.
«Бывший учебно-курсовой пункт станет новым домом для росгвардрейцев Ноябрьска. Помещения будут оснащены мебелью, компьютерами, оргтехникой и другим необходимым имуществом», — рассказали на портале правительства ЯНАО.
Новое подразделение будет действовать наряду с действующим в Новом Уренгое (ЯНАО) отрядом ОМОН «Север». Основные функции спецназа Росгвардии будут заключаться в оперативном реагировании на угрозы, захват и ликвидацию вооруженных преступников, а также поддержании порядка на массовых мероприятиях и содействии другим правоохранительным органам.
Ранее URA.RU сообщало, что ноябрьский ОМОН получил боевое крещение в зоне специальной военной операции. На территории Запорожской области сотрудники обеспечивали правопорядок, сопровождали колонны техники и задерживали преступников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!