Глава соцфонда Курганской области Шумков нацелился на большую политику. Фото

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Глава курганского соцфонда Вадим Шумков заявился на праймериз ЕР по выборам в облдуму
Глава курганского соцфонда Вадим Шумков заявился на праймериз ЕР по выборам в облдуму Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Депутат Курганской областной думы Вадим Шумков, который также возглавляет реготделение Социального фонда России, зарегистрировался на праймериз «Единой России» по выборам в региональный парламент. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования партии.

«Действующий курганский депутат Вадим Шумков зарегистрировался на предварительное голосование партии. Он сдал документы на праймериз „Единой России“ перед выборами в облдуму», — говорится в сообщении.

Шумков возглавляет региональное отделение Социального фонда России. С 2010 по 2019 года он занимал пост заместителя губернатора Курганской области и руководил аппаратом правительства.

Предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате. Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. Курганцам предстоит избрать 34 депутата. Подробнее — в нашем сюжете.

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Депутат Курганской областной думы Вадим Шумков, который также возглавляет реготделение Социального фонда России, зарегистрировался на праймериз «Единой России» по выборам в региональный парламент. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования партии. «Действующий курганский депутат Вадим Шумков зарегистрировался на предварительное голосование партии. Он сдал документы на праймериз „Единой России“ перед выборами в облдуму», — говорится в сообщении. Шумков возглавляет региональное отделение Социального фонда России. С 2010 по 2019 года он занимал пост заместителя губернатора Курганской области и руководил аппаратом правительства. Предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате. Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. Курганцам предстоит избрать 34 депутата. Подробнее — в нашем сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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