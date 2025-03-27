Депутат Курганской областной думы Вадим Шумков, который также возглавляет реготделение Социального фонда России, зарегистрировался на праймериз «Единой России» по выборам в региональный парламент. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования партии.
«Действующий курганский депутат Вадим Шумков зарегистрировался на предварительное голосование партии. Он сдал документы на праймериз „Единой России“ перед выборами в облдуму», — говорится в сообщении.
Шумков возглавляет региональное отделение Социального фонда России. С 2010 по 2019 года он занимал пост заместителя губернатора Курганской области и руководил аппаратом правительства.
Предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате. Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. Курганцам предстоит избрать 34 депутата. Подробнее — в нашем сюжете.
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