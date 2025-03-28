Карасин: переговоры РФ и США в Эр-Рияде были конструктивными

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Переговоры США и России в Саудовской Аравии были спокойными, заявил Карасин
Переговоры США и России в Саудовской Аравии были спокойными, заявил Карасин Фото:
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Переговоры российско-американской делегации в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта прошли в спокойной обстановке и были конструктивными. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам и участник российской делегации Григорий Карасин.

«Встреча была конструктивной, спокойной», — заявил Карасин для РИА Новости. Он добавил, что нереалистично ожидать прорывных результатов по решению всех вопросов уже после первой встречи.

В результате переговоров было объявлено о достижении соглашения между США и РФ об отказе использования военной силы в районе Черного моря. Также было отмечено, что Россия получит возможность вновь войти в мировой рынок для экспорта аграрной продукции и удобрений. Кроме того, может быть восстановлен доступ российских банков к международной платежной системе SWIFT. Карасин назвал переговоры «насыщенными и полезными». 

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Переговоры российско-американской делегации в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 24 марта прошли в спокойной обстановке и были конструктивными. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам и участник российской делегации Григорий Карасин. «Встреча была конструктивной, спокойной», — заявил Карасин для РИА Новости. Он добавил, что нереалистично ожидать прорывных результатов по решению всех вопросов уже после первой встречи. В результате переговоров было объявлено о достижении соглашения между США и РФ об отказе использования военной силы в районе Черного моря. Также было отмечено, что Россия получит возможность вновь войти в мировой рынок для экспорта аграрной продукции и удобрений. Кроме того, может быть восстановлен доступ российских банков к международной платежной системе SWIFT. Карасин назвал переговоры «насыщенными и полезными». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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