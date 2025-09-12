Москва подверглась массированной атаке БПЛА

Всего на Москву летели девять дронов
В ночь на 12 сентября сразу девять дронов пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.

«Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин. 

До этого опасность атаки БПЛА зафиксировали в Ленинградской области. В ночь на 12 сентября сразу несколько регионов РФ подверглись нападению украинских БПЛА. Из-за этого переносятся и отменяются рейсы в аэропортах. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

