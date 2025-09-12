Москва подверглась массированной атаке БПЛА

В ночь на 12 сентября сразу девять дронов пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале.
«Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
До этого опасность атаки БПЛА зафиксировали в Ленинградской области. В ночь на 12 сентября сразу несколько регионов РФ подверглись нападению украинских БПЛА. Из-за этого переносятся и отменяются рейсы в аэропортах. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.