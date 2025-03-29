Ушедшая от Тимура Иванова жена требует вернуть арестованные машины

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Бывшая жена Тимура Иванова пыталась вернуть арестованные машины
Бывшая жена Тимура Иванова пыталась вернуть арестованные машины Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова обратилась в суд с требованием вернуть арестованные автомобили, сообщили журналисты. Главным аргуентом женщины стало то, что транспортные средства были приобретены до и после брака с Ивановым.

Адвокат Захаровой в указывал: «арестованные машины были куплены когда она не состояла в браке… а до и после него». Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства судебные документы. Несмотря на аргументы защиты, суд решил оставить в силе решение об аресте имущества.

Защита подчеркивала, что Захарова не может нести ответственность за действия Иванова, поскольку он обвиняется в получении взятки именно в имущественной форме. Также экс-супруга бывшего замминистра обороны Иванова просила суд снять арест с ее банковских счетов, поскольку она воспитывает четверых детей.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. В настоящее время он также находится под следствием по обвинению во взяточничестве с ущербом свыше одного миллиарда рублей.

Суд над экс-замминистра обороны проходит за закрытыми дверями. По информации от источников, Иванов отвергает обвинения в присвоении средств, которые были выделены на покупку паромов, а также в незаконном выводе 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В ходе расследования дела Иванова, следователи оценили ущерб, причиненный его действиями, в сумму свыше 4,1 миллиарда рублей.

Имущество обвиняемого арестовано. Стоимость арестованных активов, транспорта и недвижимости составила более 2,5 миллиарда рублей.

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Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова обратилась в суд с требованием вернуть арестованные автомобили, сообщили журналисты. Главным аргуентом женщины стало то, что транспортные средства были приобретены до и после брака с Ивановым. Адвокат Захаровой в указывал: «арестованные машины были куплены когда она не состояла в браке… а до и после него». Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства судебные документы. Несмотря на аргументы защиты, суд решил оставить в силе решение об аресте имущества. Защита подчеркивала, что Захарова не может нести ответственность за действия Иванова, поскольку он обвиняется в получении взятки именно в имущественной форме. Также экс-супруга бывшего замминистра обороны Иванова просила суд снять арест с ее банковских счетов, поскольку она воспитывает четверых детей. Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. В настоящее время он также находится под следствием по обвинению во взяточничестве с ущербом свыше одного миллиарда рублей. Суд над экс-замминистра обороны проходит за закрытыми дверями. По информации от источников, Иванов отвергает обвинения в присвоении средств, которые были выделены на покупку паромов, а также в незаконном выводе 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В ходе расследования дела Иванова, следователи оценили ущерб, причиненный его действиями, в сумму свыше 4,1 миллиарда рублей. Имущество обвиняемого арестовано. Стоимость арестованных активов, транспорта и недвижимости составила более 2,5 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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