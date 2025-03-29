Ушедшая от Тимура Иванова жена требует вернуть арестованные машины

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова обратилась в суд с требованием вернуть арестованные автомобили, сообщили журналисты. Главным аргуентом женщины стало то, что транспортные средства были приобретены до и после брака с Ивановым.
Адвокат Захаровой в указывал: «арестованные машины были куплены когда она не состояла в браке… а до и после него». Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства судебные документы. Несмотря на аргументы защиты, суд решил оставить в силе решение об аресте имущества.
Защита подчеркивала, что Захарова не может нести ответственность за действия Иванова, поскольку он обвиняется в получении взятки именно в имущественной форме. Также экс-супруга бывшего замминистра обороны Иванова просила суд снять арест с ее банковских счетов, поскольку она воспитывает четверых детей.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. В настоящее время он также находится под следствием по обвинению во взяточничестве с ущербом свыше одного миллиарда рублей.
Суд над экс-замминистра обороны проходит за закрытыми дверями. По информации от источников, Иванов отвергает обвинения в присвоении средств, которые были выделены на покупку паромов, а также в незаконном выводе 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В ходе расследования дела Иванова, следователи оценили ущерб, причиненный его действиями, в сумму свыше 4,1 миллиарда рублей.
Имущество обвиняемого арестовано. Стоимость арестованных активов, транспорта и недвижимости составила более 2,5 миллиарда рублей.
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