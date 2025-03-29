Украинские чиновники готовятся к новому наступлению ВС РФ. По информации Associated Press, в Киеве нарастает паника, из-за скорого «многостороннего удара» по Украине. Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский переживает, что ВС РФ активизируются в Сумской и Харьковской области.
В это время ВС РФ проводят успешные операции на всей линии фронта. По словам российского лидера Владимира Путина, Луганская народная республика освобождена на 99%. О страхи со стороны Украине и о тактике президента России Владимира Путина — в материале URA.RU.
Страхи Киева о масштабном наступлении России
Киев паникует и предсказывает «многосторонний удар» ВС РФ по Украине
По словам украинских чиновников, Россия готовится к масштабной операции на нескольких ключевых участках фронта, сообщило агентство Associated Press. Киевские власти полагают, что после выдавливания украинских войск из Курской области Россия перебросит опытных бойцов на другие стратегические направления. В AP отметили, что эффективное перераспределение сил позволит российским военным осуществить «многосторонний удар», который растянется на тысячи километров линии боевого столкновения.
Зеленский переживает за Сумскую и Харьковскую области
Владимир Зеленский выразил опасения относительно возможного наступления вооруженных сил России на территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей. Он уточнил, что Украина поделилась разведданными с союзниками, передает International. По его словам, это якобы позволит международному сообществу лучше понимать тактику ВС РФ и возможные сценарии развития событий.
Успехи ВС РФ
Наступление по всей линии фронта и инициатива у ВС РФ
Еще в феврале Владимир Путин заявлял, что российские войска наступают по всей линии фронта. Сейчас ВС РФ, по его словам владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.
«Я еще совсем недавно говорил „мы их дожмем“, есть основания полагать, что мы их добьем. Думаю, что только должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа», — заявил Путин 27 марта в день, когда посетил подводный крейсер «Архангельск». По словам российского лидера, ВС РФ набирают обороты, военные действуют все более и более эффективно
Процентное освобождение новых регионов РФ
Российские войска активно продвигаются вперед на территориях Донбасса и Новороссии, освобождая новые районы каждый день. По словам Путина, Луганская народная республика освобождена на 99%, а Донецкая народная республика, Херсонская и Запорожская области — свыше 70%. По его словам, российские бойцы ежедневно продвигаются вперед, освобождая один населенный пункт за другим.
Позиция ВС РФ по конфликту на Украине
Россия выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, при этом подчеркивая необходимость устранения первопричин возникновения кризиса. Как отмечал Путин, конфликт сложен и требует тщательного анализа и подхода. Президент России также не раз указывал на сложность текущей ситуации, подчеркивая необходимость всестороннего обсуждения и анализа проблем, приведших к конфликту.
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