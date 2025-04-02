Пожар в Салехарде, неудачный турпоход и новый руководитель в МЧС Ноябрьска: события дня

Ямальцу потребовалась медицинская помощь во время похода в Приуральском районе (архивное фото)
В Салехарде сгорел частный дом в микрорайоне Удача, а в Приуральском районе туристу потребовалась медицинская помощь во время похода. В Ноябрьске назначили руководителя спецчасти МЧС, а в Губкинском оштрафовали заведующую детского сада за получение взятки. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.
- В Салехарде загорелся частный двухэтажный дом, двое жителей успели эвакуироваться. В результате пожара было повреждено 75% здания.
- Спасатели Ямала и Воркутинского арктического центра оказали помощь туристу, который отправился в поход от станции Паюта до Воркуты. Тургруппа состояла из девяти человек, включая детей. Мужчину доставили в больницу, остальные туристы продолжили маршрут.
- В Ноябрьске 1 апреля назначили нового руководителя спецчасти МЧС — им стал Ярослав Побережный. Его заместителями стали Титарчук Дмитрий и Воронцов Алексей.
- Заведующая детского сада «Брусничка» в Губкинском получила штраф в размере 500 тысяч рублей за взятку. Директор детсада заключала неконкурентные контракты с бизнесменом из Екатеринбурга, выгоды от их заключения составили 12 млн рублей.
- В Салехарде выявили завышение цен на продукты питания более чем на 50%. После вмешательства прокуратуры цены были снижены, в отношении нарушителей возбуждены административные дела.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 2 апреля подписал документ о присвоении почетных званий четырем жителям Ямала. Награды вручены работникам «Салехардэнерго».
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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