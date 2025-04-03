Самая востребованная профессия в Курганской области

В Курганской области востребованы специалисты широкого профиля, особенно в продажах, кадрах, логистике, охране труда и IT. Лидерами по числу вакансий остаются специалисты (2,3 тыс.), менеджеры (1,4 тыс.), продавцы и рабочий персонал. Подробности в материале URA.RU.
Топ востребованных профессий и зарплаты до 300 тысяч
На первом месте — специалисты, говорится на сайте hh.ru. Это самая популярная категория: работодатели предлагают больше 2,3 тысяч вакансий. Сюда входят самые разные направления: от IT-поддержки до кадрового делопроизводства. На втором месте — менеджеры, особенно по продажам и снабжению. Для них открыто около 1,8 тысяч позиций. Третье место занимают продавцы — почти 900 вакансий, где требуются консультанты, кассиры и менеджеры торговых залов.
Четвертую строчку рейтинга делят водители (300 предложений) и рабочие — грузчики, строители, операторы. Например, только для грузчиков доступно почти 200 вакансий. Замыкают топ-5 инженеры и технические специалисты — их ищут на заводы и в строительные компании, предлагая до 305 тысяч рублей в месяц.
Отдельно стоит выделить специалистов по охране труда и IT-специалистов. Эти профессии набирают популярность: компании готовы платить до 300 тысяч рублей за знание законодательства о безопасности или умение настраивать сети.
Вакансии для специалистов: ключевые направления
Специалист по продажам — одна из самых популярных позиций. Компании ищут сотрудников для работы с клиентами, заключения договоров и увеличения выручки. Зарплаты варьируются от 15 000 до 395 000 рублей, а требования включают коммуникабельность и базовые навыки работы с CRM-системами. Например, в Кургане открыты вакансии в банках, торговых сетях и сервисных компаниях, где специалисты консультируют клиентов по продуктам и оформляют заявки.
IT-специалисты также востребованы, особенно в сфере технической поддержки и информационной безопасности. Вакансии предлагают удаленный формат, зарплаты до 275 000 рублей и требования к знанию сетевых технологий. Например, компания «Контур» ищет сотрудников для обслуживания клиентов, а «МТС» — для удаленной поддержки пользователей.
Специалисты по кадрам и документообороту требуются в производственные компании и государственные учреждения. Обязанности включают ведение кадрового делопроизводства, подготовку отчетности и взаимодействие с госорганами. Зарплатный диапазон — 10 000–150 000 рублей. Например, «Биннофарм Групп» предлагает позицию с контролем договоров и координацией финансовых процессов.
Инженеры и технические специалисты нужны на промышленных предприятиях, таких как «Курганстальмост» и «КЗКТ». Они занимаются контролем качества, проектированием и обслуживанием оборудования. Опыт работы с чертежами и знание ГОСТов — обязательные требования. Зарплаты достигают 305 000 рублей.
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