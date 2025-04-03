Более 10 тысяч ямальцев проголосовали за хедлайнеров Дня молодежи

Более 10 тысяч ямальцев приняли участие в голосовании за хедлайнеров Дня молодежи, который пройдет в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. В опросе на страницы главы департамента молодежи Наиля Хайруллина лидируют The Hatters и «Три дня дождя».
«Мы считаем, что выбор хедлайнеров лучше доверить тем, для кого этот праздник организуется. [То есть], жителям городов», — отметил Наиль Хайруллин в telegram-канале.
На данный момент в опросе лидируют The Hatters и «Три дня дождя», набравшие по 30% голосов, а также IOWA с 28%. Если договориться с кем-то из них не удастся, будет подобрана достойная замена. Распределение артистов по городам будет объявлено в июне, в единый день анонса хедлайнеров Всероссийского фестиваля Дня молодежи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!