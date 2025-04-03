03 апреля 2025

Более 10 тысяч ямальцев проголосовали за хедлайнеров Дня молодежи

Жители ЯНАО хотят видеть на Дне молодежи The Hatters и «Три дня дождя»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы проголосовали за хедлайнеров на День молодежи
Ямальцы проголосовали за хедлайнеров на День молодежи Фото:

Более 10 тысяч ямальцев приняли участие в голосовании за хедлайнеров Дня молодежи, который пройдет в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. В опросе на страницы главы департамента молодежи Наиля Хайруллина лидируют The Hatters и «Три дня дождя».

«Мы считаем, что выбор хедлайнеров лучше доверить тем, для кого этот праздник организуется. [То есть], жителям городов», — отметил Наиль Хайруллин в telegram-канале. 

На данный момент в опросе лидируют The Hatters и «Три дня дождя», набравшие по 30% голосов, а также IOWA с 28%. Если договориться с кем-то из них не удастся, будет подобрана достойная замена. Распределение артистов по городам будет объявлено в июне, в единый день анонса хедлайнеров Всероссийского фестиваля Дня молодежи.

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Более 10 тысяч ямальцев приняли участие в голосовании за хедлайнеров Дня молодежи, который пройдет в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. В опросе на страницы главы департамента молодежи Наиля Хайруллина лидируют The Hatters и «Три дня дождя». «Мы считаем, что выбор хедлайнеров лучше доверить тем, для кого этот праздник организуется. [То есть], жителям городов», — отметил Наиль Хайруллин в telegram-канале.  На данный момент в опросе лидируют The Hatters и «Три дня дождя», набравшие по 30% голосов, а также IOWA с 28%. Если договориться с кем-то из них не удастся, будет подобрана достойная замена. Распределение артистов по городам будет объявлено в июне, в единый день анонса хедлайнеров Всероссийского фестиваля Дня молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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