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19:45
В ХМАО за бесценок продают вахтовый городок на нефтяном месторождении
19:42
В ХМАО во время лыжного марафона будут работать бесплатные автобусы
18:54
Прибыль компаний по продаже спецтехники миллиардера из ХМАО за год упала в два раза
Депутат думы ХМАО сделал заявление о приговоре суда из-за наличия у него ВНЖ Италии
18:32
В ХМАО ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны
18:30
Победителей «Школьной лыжной лиги» в ХМАО наградили уникальными экомедалями
17:34
В Нижневартовске педагоги жалуются на поведение директора учебного центра
Почему российские туристы массово едут отдыхать в Арктику
16:35
Самых дорогих щенков в ХМАО продают за 200 тысяч рублей. Фото
16:30
В ХМАО мошенники обещают жителям за деньги устроить на работу в «Сургутнефтегаз»
16:07
Мэрия Сургута сделала заявление после ЧП с избиением подростка бандой сверстников
Слухи ХМАО: депутат мстит вице-губернатору
15:53
Жители ХМАО распродают товары популярного шведского бренда по низким ценам. Скрин
1
15:19
В ХМАО иностранка сколотила ОПГ для легализации мигрантов
14:59
Жительница ХМАО выиграла 5 миллионов рублей в лотерею, послушав совет астролога
1
Депутат думы ХМАО признан виновным в сокрытии вида на жительство в Евросоюзе. Видео
14:44
В ХМАО банда подростков глумилась над сверстником и угрожала ему убийством
1
14:37
В Ханты-Мансийске стремительно растет население
14:22
В ХМАО резко выросли цены на загородную недвижимость
Губернатор ХМАО изменил формат отчета о работе перед окружным парламентом. Инсайд
13:07
Семейная пара создала наркосеть в городах ХМАО. Видео
1
12:22
Мэр Нефтеюганска раскрыл, когда школьники выходят на учебу с дистанта
12:00
В ХМАО суды признали виновными жительниц за контрабанду таблеток для похудения
Сплавы по горным рекам и книги про разведку: как чиновники правительства ХМАО любят проводить отпуска
11:10
Скрывший данные о ВНЖ Италии депутат думы ХМАО не пришел на оглашение приговора
3
11:09
ГАИ ХМАО предупредило водителей об опасности на дорогах из-за непогоды
10:38
В ХМАО нелегальная мигрантка попалась полиции, когда пришла сдавать экзамен на водительские права
1
Оплата ленд-лиза и рыба в клюкве: как жители Ханты-Мансийска ковали Победу в тылу. Видео
09:59
В ХМАО суд заставил студента выплатить штраф университету
2
07:55
В ХМАО пенсионерка лишилась всех накоплений, поверив в легенду мошенников
1
07:10
Эксперт раскрыл, как сэкономить при оплате зарубежных туров
7
Инициативам по повышению рождаемости нужен «тест на адекватность»
06:03
На двух трассах в ХМАО ограничили скорость из-за непогоды
1
01:29
В ХМАО завершился первый модуль программы «Герои Югры»
03 апреля 2025
20:18
Из Ставрополя в Сургут запустят прямой авиарейс
1
Влиятельный силовик из ХМАО готовится к отставке. Инсайд
20:11
Роспотребнадзор нашел в ХМАО поддельное сливочное масло
1
20:05
«Из тайги — в Москву»: кто из нефтяных топов ХМАО ушел на повышение
1
19:45
Нефтесервисная компания миллиардера из ХМАО получила рекордную выручку. Инфографика
Губернатор Кухарук отправился на инаугурацию президента Абхазии Гунбу
19:41
В ХМАО закрылось популярное кафе из-за антисанитарии
1
19:01
Власти Сургута объяснили, когда закончится отопительный сезон
18:44
Министр Фальков обсудил с губернатором ХМАО Кухаруком подготовку нефтяников
Первый замгубернатора ХМАО Тараканов вызвал на ковер спикера думы Пыть-Яха. Инсайд
18:44
Для семей с детьми предложили ввести особые звания
5
18:40
Сотрудник «Сургутнефтегаза» пожаловался в трудовую инспекцию на график работы
18:25
Обвиняемый в убийстве и захвате заложников не явился в суд ХМАО
Генпрокурор РФ Краснов согласовал назначение нового прокурора Сургута. Инсайд
18:25
Пермяки научились защищаться от киберугроз и заместили импортное ИТ-оборудование
18:02
В ХМАО экс-авиадиспетчер получил срок за то, что не ходил на работу
2
17:48
Кресло лишенного мандата депутата Госдумы прочат влиятельному уральскому либерал-демократу
В Госдуме предлагают продлить пособия многодетным
17:42
Житель ХМАО пошел под суд за финансирование экстремистской организации
17:17
Старейшая баня в Сургуте открылась после затянувшейся реконструкции
17:13
В ХМАО резко упали зарплаты
3
«Расписался на Рейхстаге»: журналист URA.RU из ХМАО поведал героическую историю деда. Видео
16:34
Автодилеры назвали самый популярный в РФ сервис для проверки машин с пробегом
2
16:31
ЗАГС Нижневартовска изменит график работы ради регистрации браков в красивые даты
1
16:12
В ХМАО спасатели готовятся взрывать лед на Оби
1
«Вы себе зарплату подписали, а граждане — идите»: жители ХМАО устроили разнос на публичных слушаниях. Видео
15:59
Суд ХМАО начал рассматривать дело о гибели вахтовика из Екатеринбурга
15:31
«Самолет разобьется»: пассажир отказался от перелета из Сургута из-за предсказания покойной бабушки
1
15:30
Коммунальщики Нижневартовска раскрыли, когда отключат отопление в домах
В ХМАО мэрия намерена отказаться от поддержки депутата Тюменской облдумы на выборах-2026. Инсайд
15:00
Россиянам рассказали, как изменился рынок труда к 2025 году
14:59
Дискаунтеры и сетевые магазины: где в ХМАО продают дешевые продукты. Фото
14:42
В ХМАО прокуратура проверит законность выплат «чуть меньше, чем у Путина» политэлитам
2
Глава УМВД по ХМАО заявил о росте суммы взяток среди чиновников
14:33
В ХМАО сотрудники ГАИ помогли тюменцам, которые два дня ночевали на трассе
14:29
В аэропорту Нижневартовска отремонтируют терминал внутренних вылетов до конца года
14:22
В ХМАО потушили первый лесной пожар
«Зарплата чуть меньше, чем у Путина»: жители ХМАО требуют отставки депутатов, на которых тратятся миллионы
13:25
Полиция и ОМОН ворвались в кафе Нефтеюганска
2
13:25
Мэр Нефтеюганска разобрался с долгами помогающих СВО волонтеров после публикации URA.RU
1
12:27
В ХМАО прокуратура добилась бесплатного проезда для студентов, являющихся детьми бойцов СВО
1
11:34
Роспотребнадзор обнаружил опасную питьевую воду в ХМАО
11:07
Врачи ХМАО спасли девочку, прооперировав врожденный порок сердца
10:40
В ХМАО сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на зимнике
09:00
В ХМАО на несколько дней ограничат движение по трассе
07:55
В ХМАО ветерану вручили медаль в честь 80-летия Великой Победы. Фото
07:23
Нефтяники из ХМАО встретили рысь вблизи месторождения. Видео
07:03
На каких трассах в ХМАО обновят освещение и тротуары
01:04
Мишустин продлил в ХМАО и ЯНАО экспериментальный режим по использованию БПЛА