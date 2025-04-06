06 апреля 2025
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«Мы стали свидетелями крутого достижения в мировом хоккее»: Моор поздравил Овечкина с рекордом

Губернатор Тюменской области Моор поздравил Овечкина с рекордом
© Служба новостей «URA.RU»
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Моор отметил, что тюменцы любят хоккей
Моор отметил, что тюменцы любят хоккей Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор после рекордной шайбы Александра Овечкина на матче НХЛ заявил, что вся страна стала свидетелями важного достижения соотечественника в мировом хоккее. Пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Мы стали свидетелями очень крутого достижения в мировом хоккее. Наш соотечественник Александр Овечкин забил 895-ю шайбу и превзошёл Уэйна Гретцки по забитым голам в регулярных чемпионатах НХЛ!» — говорится в сообщении Моора. Он также отметил, что в Тюменской области любят хоккей и следят за успехами «Ови».

Люди по всему миру наблюдали в телеэкраны, когда Овечкин забил свою 895-ю шайбу, тем самым установив рекорд по забитым голам в НХЛ. Позднее появились кадры, на которых канадский хоккеист Уэйн Гретцки, ранее занимавший первое место в рейтинге снайперов НХЛ, обнял россиянина и поздравил его с триумфом.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор после рекордной шайбы Александра Овечкина на матче НХЛ заявил, что вся страна стала свидетелями важного достижения соотечественника в мировом хоккее. Пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Мы стали свидетелями очень крутого достижения в мировом хоккее. Наш соотечественник Александр Овечкин забил 895-ю шайбу и превзошёл Уэйна Гретцки по забитым голам в регулярных чемпионатах НХЛ!» — говорится в сообщении Моора. Он также отметил, что в Тюменской области любят хоккей и следят за успехами «Ови». Люди по всему миру наблюдали в телеэкраны, когда Овечкин забил свою 895-ю шайбу, тем самым установив рекорд по забитым голам в НХЛ. Позднее появились кадры, на которых канадский хоккеист Уэйн Гретцки, ранее занимавший первое место в рейтинге снайперов НХЛ, обнял россиянина и поздравил его с триумфом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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