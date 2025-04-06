«Мы стали свидетелями крутого достижения в мировом хоккее»: Моор поздравил Овечкина с рекордом

Губернатор Тюменской области Александр Моор после рекордной шайбы Александра Овечкина на матче НХЛ заявил, что вся страна стала свидетелями важного достижения соотечественника в мировом хоккее. Пост он опубликовал в своем telegram-канале.
«Мы стали свидетелями очень крутого достижения в мировом хоккее. Наш соотечественник Александр Овечкин забил 895-ю шайбу и превзошёл Уэйна Гретцки по забитым голам в регулярных чемпионатах НХЛ!» — говорится в сообщении Моора. Он также отметил, что в Тюменской области любят хоккей и следят за успехами «Ови».
Люди по всему миру наблюдали в телеэкраны, когда Овечкин забил свою 895-ю шайбу, тем самым установив рекорд по забитым голам в НХЛ. Позднее появились кадры, на которых канадский хоккеист Уэйн Гретцки, ранее занимавший первое место в рейтинге снайперов НХЛ, обнял россиянина и поздравил его с триумфом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!