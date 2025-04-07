Средняя Азия против Частоозерья: журналисты URA.RU сравнили курганскую колу с узбекской и киргизской

В селе Частоозерье Курганской области производят напиток «Кола» по мотивам всемирно известной продукции. Редакция URA.RU решило продегустировать несколько вариантов популярного напитка, сравнив его с частоозерским аналогом.
«Для дегустации были закуплены „Кола“ из села Частоозерье, „Coca-Cola классическая“ из города Бишкека (Кыргызская Республика), Pepsi из Ташкента (Узбекистан) и „Cola“ от столичного производителя с предприятиями в разных регионах», — объяснил подборку напитков журналист.
От автора
Попробовав несколько видов колы из разных регионов и стран, журналисты отметили, что каждый из них обладает своими уникальными характеристиками. Автору материала «Кола» из Частоозерья запомнилась пряным вкусом и слабой газированностью, напоминая газводу «Байкал», но с более мягким оттенком. «Она похожа на классическую выдохшуюся колу, что делает ее приятной для тех, кто не любит слишком сильную газированность. С другой стороны, зачем покупать газводу, если самого газа в ней почти нет?» — объясняет автор статьи.
Кола «Черноголовка» из Москвы оказалась неожиданной: несмотря на отсутствие яркого аромата, она оказалась сильногазированной. Вкус колы с карамельными нотками сохраняется надолго, что отличает ее от классической колы, которая быстро теряет газированность.
Классическая кола из Бишкека, Киргизия, напомнила частоозерскую «Колу» по степени газирования, хотя на этикетке об этом ничего не сказано. У нее карамельный аромат.
Наконец, Pepsi из Ташкента, Узбекистан, показала себя сильногазированной колой в лучшем виде. Карамельный аромат и долгое сохранение газа даже при открытой крышке делают ее одним из лучших вариантов для любителей сильногазированных напитков.
Дмитрий Евтеев, корреспондент URA.RU
Воистину, выбор напитка — дело вкуса. Так, например, журналист Дмитрий не согласился с коллегами, что частоозерская «Кола» не заслуживает внимания. «Частоозерская „Кола“ — хороший вариант. Вкус мягкий, ненавязчивый, сладости чуть не хватает, особенно если сравнивать с классикой, но зато освежает отлично», — поделился впечатлениями корреспондент. Также он отметил, что кола легко пьется. Для тех, кто не любит приторность — вообще идеал, добавил он.
Классическая Coca-Cola — сладкая, газированность отличная. Но вкус этой сладости показался корреспонденту странным: «Будто с сиропом переборщили».
«„Черноголовка“ — средне. Есть ощущение, что она дальше других от оригинальной формулы», — заметил Дмитрий, в то время как Pepsi он сравнил с привычной классикой и более сладкой, чем остальные. Московская кола и ташкентская получили одинаковую характеристику: «Вроде кола, но чего-то ей не хватает».
Татьяна Андреева, корреспондент URA.RU
Среди аналогов кока-колы наибольшее предпочтение было отдано напитку Pepsi. Татьяна охарактеризовала его как более резкий, освежающий и не излишне сладкий по сравнению с другими образцами. Классическую Coca-Cola сравнила с продукцией из «Черноголовки» и оценивается положительно. «Наименее привлекательным оказался напиток из Частоозерья», — отметила корреспондент. Уровень газированности оценила как средний и объяснила, что из-за низкой газации кола воспринимается как более сладкая, недостаточно резкая.
Тимур Нуцулханов, корреспондент URA.RU
Корреспондент Тимур Нуцулханов поделился своими впечатлениями от дегустации популярных напитков. По его словам, напиток Pepsi обладает заметной горчинкой. В то время как классическая Coca-Cola, произведенная в Киргизии, отличается приятным вкусом и умеренной газировкой. Особенно интересным оказался опыт с частоозерской «Колой», которая, по мнению Тимура, напоминает квас и совсем не походит на традиционную колу. Напиток «Черноголовка», в свою очередь, показался ему чересчур сладким.
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