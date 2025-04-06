06 апреля 2025
05 апреля 2025

Жители ЯНАО не могут попасть к эндокринологу и вынуждены платить за лечение

Из-за дефицита врачей жителям Ноябрьска приходится лечиться платно
© Служба новостей «URA.RU»
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В поликлинике Ноябрьска работает один эндокринолог
В поликлинике Ноябрьска работает один эндокринолог Фото:

Попасть к эндокринологу в Ноябрьске (ЯНАО) практически невозможно из-за высокой нагрузки на единственного специалиста в горбольнице, который остался на преиме. Ноябряне сообщают в социальных сетях, что вынуждены лечиться платно.

«Второй месяц стою в очереди к эндокринологу. К неврологу вообще записи нет», — сообщила Наталья в группе «Злой ноябрянин» в VK.

В комментариях к посту Татьяна Колесник сообщила, что даже по неотдожным вопросам здоровья попасть на прием в государственную клинику не смогла. «У меня остро стоял вопрос в назначении инсулина и l-тироксина. Записалась в „Альянс-Мед“ и по ОМС попала к эндокринологу. В ЦГБ в очереди с февраля, так никто и не звонил».

Жители Ноябрьска сообщили, что эндокринологи в отпусках и декрете. Сотрудник Ноябрьской ЦГБ предложил в комментариях обратиться вместо эндокринологу к терапевту.

«Сейчас ведет прием один врач-эндокринолог по предварительной записи. По вопросам обследования, выписки лекарственных препаратов, тест-полосок и сдачи анализов по диспансерному наблюдению рекомендуем обратиться к участковому терапевту», — сообщили в Ноябрьской ЦГБ.

Корреспондент URA.RU обратился в департамент здравоохранения ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

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Попасть к эндокринологу в Ноябрьске (ЯНАО) практически невозможно из-за высокой нагрузки на единственного специалиста в горбольнице, который остался на преиме. Ноябряне сообщают в социальных сетях, что вынуждены лечиться платно. «Второй месяц стою в очереди к эндокринологу. К неврологу вообще записи нет», — сообщила Наталья в группе «Злой ноябрянин» в VK. В комментариях к посту Татьяна Колесник сообщила, что даже по неотдожным вопросам здоровья попасть на прием в государственную клинику не смогла. «У меня остро стоял вопрос в назначении инсулина и l-тироксина. Записалась в „Альянс-Мед“ и по ОМС попала к эндокринологу. В ЦГБ в очереди с февраля, так никто и не звонил». Жители Ноябрьска сообщили, что эндокринологи в отпусках и декрете. Сотрудник Ноябрьской ЦГБ предложил в комментариях обратиться вместо эндокринологу к терапевту. «Сейчас ведет прием один врач-эндокринолог по предварительной записи. По вопросам обследования, выписки лекарственных препаратов, тест-полосок и сдачи анализов по диспансерному наблюдению рекомендуем обратиться к участковому терапевту», — сообщили в Ноябрьской ЦГБ. Корреспондент URA.RU обратился в департамент здравоохранения ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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