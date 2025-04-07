07 апреля 2025

Администрация Кургана ищет добровольцев для противопожарной дружины

© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольные пожарные патрулируют территории СНТ, ДНТ и микрорайонов Кургана
Добровольные пожарные патрулируют территории СНТ, ДНТ и микрорайонов Кургана Фото:

Администрация Кургана приглашает горожан вступить в территориальную добровольную пожарную дружину. Об этом сообщает мэрия города.

«Администрация города Кургана приглашает жителей областного центра вступить в территориальную добровольную пожарную дружину. Членство в добровольной пожарной дружине осуществляется на добровольной основе. Добровольным пожарным может стать любой житель города в возрасте от 18 лет, не имеющий ограничений по здоровью», — говорится в telegram-канале «Город Курган». Отмечается, что все дружинники проходят бесплатное обучение и обеспечиваются необходимым инвентарем. Добровольные пожарные патрулируют территории СНТ, ДНТ и микрорайонов в пожароопасный сезон, тушат пожары и проводят аварийно-спасательные работы до прибытия профессиональных команд.

Ранее URA.RU сообщало, что за минувшие выходные в Курганской области спасатели ликвидировали 23 пожара, включая возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары. Одним из инцидентов стал пожар на производстве в Кургане, вызванный нарушением технологического процесса. Другие причины пожаров включают неправильное устройство печей, неосторожность при курении и поджоги.

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Администрация Кургана приглашает горожан вступить в территориальную добровольную пожарную дружину. Об этом сообщает мэрия города. «Администрация города Кургана приглашает жителей областного центра вступить в территориальную добровольную пожарную дружину. Членство в добровольной пожарной дружине осуществляется на добровольной основе. Добровольным пожарным может стать любой житель города в возрасте от 18 лет, не имеющий ограничений по здоровью», — говорится в telegram-канале «Город Курган». Отмечается, что все дружинники проходят бесплатное обучение и обеспечиваются необходимым инвентарем. Добровольные пожарные патрулируют территории СНТ, ДНТ и микрорайонов в пожароопасный сезон, тушат пожары и проводят аварийно-спасательные работы до прибытия профессиональных команд. Ранее URA.RU сообщало, что за минувшие выходные в Курганской области спасатели ликвидировали 23 пожара, включая возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары. Одним из инцидентов стал пожар на производстве в Кургане, вызванный нарушением технологического процесса. Другие причины пожаров включают неправильное устройство печей, неосторожность при курении и поджоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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