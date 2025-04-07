Администрация Кургана ищет добровольцев для противопожарной дружины

Администрация Кургана приглашает горожан вступить в территориальную добровольную пожарную дружину. Об этом сообщает мэрия города.
«Администрация города Кургана приглашает жителей областного центра вступить в территориальную добровольную пожарную дружину. Членство в добровольной пожарной дружине осуществляется на добровольной основе. Добровольным пожарным может стать любой житель города в возрасте от 18 лет, не имеющий ограничений по здоровью», — говорится в telegram-канале «Город Курган». Отмечается, что все дружинники проходят бесплатное обучение и обеспечиваются необходимым инвентарем. Добровольные пожарные патрулируют территории СНТ, ДНТ и микрорайонов в пожароопасный сезон, тушат пожары и проводят аварийно-спасательные работы до прибытия профессиональных команд.
Ранее URA.RU сообщало, что за минувшие выходные в Курганской области спасатели ликвидировали 23 пожара, включая возгорания в жилых домах, на производственных предприятиях и ландшафтные пожары. Одним из инцидентов стал пожар на производстве в Кургане, вызванный нарушением технологического процесса. Другие причины пожаров включают неправильное устройство печей, неосторожность при курении и поджоги.
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