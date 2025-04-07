В Кургане 8 апреля временно отключат воду в профилактории, музее и еще в некоторых зданиях. Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Красина, 90. Об этом сообщает АО «Водный Союз».
«Работает бригада компании», — пишет организация. Жители затронутых районов должны подготовиться и запастись необходимым количеством воды.
Полный список объектов, которые временно останутся без воды:
- ул.Кирова,115, 115б, 117а (учебный центр)
- ул.Товарная,11
- ул.Проходная, 5
- ул.Станционная, 20, 20а (профилакторий)
- ул.Красина, 82 (музей), 84, 86, 88, 88а (административное здание), 90, 94
- т/п.
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