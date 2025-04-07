07 апреля 2025

В Кургане временно отключат воду в профилактории и музее. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Это связано с устранением аварии на сетях водопровода
Это связано с устранением аварии на сетях водопровода Фото:

В Кургане 8 апреля временно отключат воду в профилактории, музее и еще в некоторых зданиях.  Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Красина, 90. Об этом сообщает АО «Водный Союз».

«Работает бригада компании», — пишет организация. Жители затронутых районов должны подготовиться и запастись необходимым количеством воды.

Полный список объектов, которые временно останутся без воды:

- ул.Кирова,115, 115б, 117а (учебный центр)

- ул.Товарная,11

- ул.Проходная, 5

- ул.Станционная, 20, 20а (профилакторий)

- ул.Красина, 82 (музей), 84, 86, 88, 88а (административное здание), 90, 94

- т/п.

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В Кургане 8 апреля временно отключат воду в профилактории, музее и еще в некоторых зданиях.  Это связано с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Красина, 90. Об этом сообщает АО «Водный Союз». «Работает бригада компании», — пишет организация. Жители затронутых районов должны подготовиться и запастись необходимым количеством воды. Полный список объектов, которые временно останутся без воды: - ул.Кирова,115, 115б, 117а (учебный центр) - ул.Товарная,11 - ул.Проходная, 5 - ул.Станционная, 20, 20а (профилакторий) - ул.Красина, 82 (музей), 84, 86, 88, 88а (административное здание), 90, 94 - т/п.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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