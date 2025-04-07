Курганская область установила экспортный рекорд

Курганская область значительно увеличила объем экспорта и внешнеторговый оборот в 2024 году. По сравнению с 2023 годом, экспорт вырос на 55%, а внешнеторговый оборот увеличился более чем на 44%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
«В сравнении с 2023 годом экспорт в страны СНГ увеличился более чем на 83%. В целом же, экспортные операции осуществлялись в 38 стран мира. На текущий момент отраслевыми точками роста и развития экспортного потенциала Курганской области являются: машиностроение, деревообработка, продукция агропромышленного комплекса, химическая и фармацевтическая продукция», — пишет ведомство. Особенно выделяется рост экспорта в категории «машины, оборудование и транспортные средства», который увеличился более чем в три раза.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области оборот торговых сетей вырос до 84 миллиардов. Также отмечают, что эти данные указывают на стабильный рост потребительского спроса в регионе.
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